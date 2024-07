Salva “repudió” al gobierno nacional por el estado de las rutas

En el tramo de homenajes de la sesión ordinaria del Senado salteño, el representante de Los Andes, Leopoldo Salva, aseguró que durante las últimas semanas de turismo se vivieron “momentos críticos”; gran cantidad de turistas visitaron las localidades de la zona y, por el mal estado de las rutas, se produjeron muchos accidentes, indicó.

“El problema son las Rutas Nacionales y, en especial, la Ruta Nacional 51. En San Antonio de los Cobres se hizo una audiencia pública por esta ruta, cuando preguntamos tiempos y financiamiento, nos dijeron que esto último no está”, explicó el legislador, y consideró que, si no hay planes concretos, la reunión descripta no es más que un “circo” mientras el estado es grave.

En este sentido, Salva solicitó a los legisladores nacionales por Salta que arbitren las gestiones necesarias para llevar los trabajos adelante.

“Antes decían que no se podía construir nada porque no estaba la Ley Bases, ahora que está no se hizo nada todavía, ¿será que tendrá financiamiento esta ruta? ¿Si Vialidad no tiene los recursos, como se mantienen la ruta? No se hace ni siquiera mantenimiento”, disparó el senador, y sentenció: “Quiero manifestar mi repudio al gobierno nacional porque no se están haciendo los trabajos en la ruta”.