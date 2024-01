La Consultora Javier Miglino & Asociados relevó el precio del pan en 900 locales de Argentina, desde panaderías de barrios a supermercados, y comprobó que en promedio el kilo dos dólares estadounidenses.

“Las baguettes de 250 gramos cuestan: Coto $ 666. US 0.83 x 4 = kilo 3.33. Carrefour y La Anónima: $ 590. US 0.74 x 4 = kilo 2.95 Disco/Jumbo: $ 999. US 1,25 x 4 = kilo 5. Bimbo no ayuda y nos hace la mexicaneada de cobrar el mismo pan US 1,20 en México, US 1.40 y US 3,95 en Argentina. Con dólar en $ 800”, detalló.

“Argentina tiene el pan más caro del mundo”, concluyó.