“Si aprueban la Ley Bases, Milei no necesitará de los gobernadores ni el Congreso”, advirtió Rossi

Agustín Rossi, ex funcionario y candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, analizó el gobierno de Javier Milei y se detuvo en la presión a las provincias, fundamentalmente para aprobar el proyecto de Ley “Bases y Puntos de partida para la libertad de los argentinos” o Ley Ómnibus.

“Lo que está pasando se explica con los niveles de extorsión que tiene el Presidente para con los Gobernadores. Me parece que está funcionando de esa manera”, manifestó en diálogo con Aries, Agustín Rossi.

Fundamentando su análisis en los tres diputados de Tucumán que dejaron el bloque de Unión por la Patria en Diputados.

“Es un error gravísimo porque si los gobernadores o los diputados ´blandos´ tienen alguna posibilidad de negociar y seguir teniendo una mesa de negociación con el gobierno nacional es que la ley no se apruebe”, expresó.

En esa línea, sostuvo que una vez que se apruebe la Ley Bases, Milei “no los necesita ni a los gobernadores ni al Congreso” porque, a su entender, con la delegación de facultades que es “tan enorme”, va a poder gobernar sin los mandatarios provinciales ni las Cámaras legislativas, aseveró.

En otro orden, Agustín Rossi, respondió a los cuestionamientos por el apoyo del espacio - que supo comandar la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy con una nula exposición- al paro general de la CGT del último miércoles.

“El gobierno de Alberto Fernández no devaluó en un 100%, no hizo un DNU en donde le quitaban en un capítulo una cantidad de derechos adquiridos a los trabajadores y a las organizaciones sindicales, y porque el gobierno de Alberto Fernández nunca envió una Ley Ómnibus solicitando transferencia de facultades que son propias del Congreso de la Nación”, respondió Rossi a la pregunta de por qué no le hicieron paro a la gestión anterior, más aun cuando el actual de Javier Milei lleva tan solo 45 días.

“Es comparar peras con manzanas”, ironizó, subrayando que “en 40 días lo que hizo el presidente Milei no solo no lo hizo Alberto Fernández sino ningún presidente de la democracia”.

“El paro es pertinente y hay que reconocer la valentía de la conducción de la CGT en tomar esta decisión”, ponderó y si bien afirmó que existe “esa verdad de los primeros cien días de gobierno para que se acomode”, sentenció que “ahora los tiempos calendarios no son los mismos que los tiempos de la política”.