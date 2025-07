El Senado debate proyecto de gobernadores: “El impuesto a los combustibles va a la timba financiera”

Luego de aprobar las leyes jubilatorias, la reactivación de la moratoria y la emergencia en discapacidad, el Senado avanza en el tratamiento de los proyectos de los gobernadores para redistribuir fondos.

En medio del debate en el Senado de la Nación sobre los proyectos de los gobernadores para modificar los ATN y el impuesto a los combustibles, el senador por Salta, Sergio Leavy, celebró que el Congreso retome una discusión “federal” y cuestionó cuestionó al Ejecutivo por la falta de obras en rutas nacionales.

“Nación no hace ni una obra, no mantiene ni siquiera las banquinas, accidentes todos los días, y eso se ve reflejado no tan solo en el transitar, sino también después repercute hasta en el turismo, porque, entre otras causas, no tener buenas rutas de comunicación hacen que mi provincia esté en alta temporada y tenga solamente el 40% de reserva, cuando Salta siempre llegó a tener en esta época más arriba del 90%”, advirtió

El legislador recordó que en marzo presentó 15 intimaciones a Nación, por diferentes tramos de rutas nacionales, y detalló: “Nación recaudó en el mes de enero 600 mil millones en el impuesto a los combustibles, de los cuales 88 mil millones eran para vialidad, le giraron 18 mil millones, solamente para pagar sueldos”.

Leavy marcó su postura política de oposición al gobierno provincial, sin embargo cuestionó la falta de fondos y denunció que “la plata del impuesto a los combustibles van a la bicicleta financiera, a la timba”.

“Celebro que los 24 gobernadores se hayan puesto de acuerdo, que hayan pedido estos fondos, porque hoy los que le están haciendo frente a toda la crisis, son los municipios y son seguramente los gobiernos provinciales”, cerró.