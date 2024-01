Para exfuncionario de La Alianza, "la nafta está a un 20% de su valor de equilibrio"

Emilio Apud, ingeniero industrial, ex director de YPF y ex secretario de Energía del gobierno de Fernando de la Rúa analizó la situación del mercado de los combustibles en la Argentina luego de los aumentos del 27% conocidos el jueves.

Apud reconoció al comienzo de su exposición que "la nafta va a seguir aumentando al ritmo de la inflación, pero está cerca de su valor de equilibrio. Distintos son los casos del gas y la electricidad domicialiaria, que están muy atrasados. La nafta está a un 20% de su valor de equilibrio, luego sólo quedaría una actualización adicional que siga la inflación".

Al respecto, en declaraciones El Observador Radio, el especialista señaló además que "hay que recordar que el gobierno anterior no actualizó los valores de los impuestos contenidos en el precio de los combustibles, algo que no recomendaría hacer ahora porque impactaría demasiado con otro 20% adicional en el precio final. Y no debemos olvidar que todas las intervenciones de los gobiernos kirchneristas han sido al margen de lo que indica la ley".

Apud profundizó sus dichos en este sentido: "Es bueno que se haya sincerado y liberado el precio de la nafta como hizo el Gobierno, la política anterior de usar a YPF como una suerte de ente regulador fue un invento del kirchnerismo que nos llevó a esta situación de escasez y precios distorsionados".

Y agregó: "El precio de equilibrio del combustible se da porque el petróleo es un commodity como tantos otros, y su precio lo fija el mercado internacional, entonces el precio interno tiene que seguir en buena parte la referencia del precio internacional para que las inversiones en energía sean rentables".

El exfuncionario hizo mucho énfasis en la necesidad inmediata de hacer que las inversiones en petróleo sean rentables: "Todo este petróleo y gas, especialmente el de Vaca Muerta, es importante extraerlo y explotarlo ahora, antes de que en los próximos años la transición a las energías limpias lo vuelvan un producto sin demanda. Entonces, estas actualizaciones de precios que el país sufrirá sin dudas durante este año son necesarias para que luego el país pueda volver a ser exportador de petróleo y tener precios internos más baratos que en otros países de la región"

.Por último, Apud recordó que "el precio histórico del litro de nafta ha rondado en general el de un dólar. También es cierto que el mercado va a empezar a ajustar por cantidad y la demanda va a bajar, porque llenar un tanque ya puede ronda los 50.000 pesos. Esto puede que haga bajar los precios en un futuro cuando las empresas puedan competir entre sí.

Con información de IProfesional