Con la llegada de diciembre y las fiestas, las personas suelen darse más “permitidos” que durante el resto del año, pasando los sandwichitos de miga, el turrón, los confites, el budín y el pan dulce, a ser parte de la alimentación frecuente.



Para evitar la intoxicación de comida que posteriormente deviene en forma de "algunos kilitos de más" y culpa, la lic. Martina Font, nutricionista del Hospital Oñativia, en comunicación con Aries, brindó una serie de tips infalibles para salir airosos de los excesos de la mesa familiar servida.



“Las soluciones mágicas no existen”, dijo la profesional e instó a retomar los hábitos cotidianos de alimentación luego de la cena navideña, pero con cuidados extremados hacia la espera del 2024, ya que un cambio drástico entre semana y sin control puede provocar el efecto contrario.



“El día después de la fiesta tenemos que retomar con nuestros hábitos de manera natural como venimos haciendo todos los días. Con actividad física, con las cuatro comidas principales, tomando mucho líquido, pero no hay ningún alimento que por sí solo actúe de salvador para quienes comieron de más”, aseguró.



Font desalentó el ayuno intermitente, el consumo de té desoxidante o estar a base de líquidos -únicamente-, “porque van a llegar con más hambre a la cena de fin de año”, argumentó.



Por otro lado, aunque fomentó la elección de variedad, subrayó la necesidad de tener la ingesta controlada a través de porciones chicas, “es bueno mirar bien todas las opciones y elegir qué es lo que realmente quiero comer y una buena manera es utilizar platos más pequeños que sean planos, y con una buena parte de verduras”, dijo.

Además indicó que una buena alternativa para no sucumbir ante el deseo cuando ya se está satisfecho en Año Nuevo, es guardar lo que no se comió en la heladera para que no esté visible, y consumirlo recién al otro día para no quedarse con las ganas, cuando el estómago ya esté vacío.

“Ya pasamos una fiesta, y sí comimos de más, ahora podemos tener culpa y arrepentimiento, pero no por eso vamos a compensarlo matándonos a ejercicios, pasando hambre o tomando estos jugos de détox post fiestas. No caigamos en soluciones que solo nos van a llevar a comer el doble la próxima”, agregó la nutricionista.

“Lo importante no es lo que se come entre el 24 y el 31 de diciembre, sino lo que se hace por la salud el resto del año”, aseguró.