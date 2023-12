El 7 de diciembre último, Santos Clemente Vera recuperó la esperanza de demostrar su inocencia tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al revocar la sentencia a prisión perpetua y devolverle la libertad.

Vera estuvo, siete años y 10 meses preso, en el penal de Villa Las Rosas luego de que en 2016 la Sala III del Tribunal de Impugnación de Salta de los jueces Luciano Martini y Rubén Arias Nallar lo sentenciara a perpetua pese a que en 2014 el Tribunal de Juicio lo liberó por el beneficio de la duda.

Con la humildad que lo caracterizó siempre, Santos Clemente Vera insiste en su inocencia y en, “Agenda Abierta” con la conducción de Daniel Gutiérrez, repasó lo que vivió en la cárcel, las irregularidades en el proceso, el apoyo de la gente particularmente de Jean-Michel Bouvier padre de Cassandre, como también la acusación de Gustavo Lasi para involucrarlo en la causa.

En 2011 las turistas francesas Cassandre Bouvier (29) y Houria Moimni (24) fueron encontradas asesinadas en la localidad de Salta. En esa oportunidad, Santos Clemente Vera ofició de guía –algo que hacía habitualmente apoyando a la policía en la búsqueda de personas extraviadas – para llegar a El Mirador de la Quebrada de San Lorenzo, a 15 kilómetros de la Capital salteña.

Desde ese momento la vida de Vera tomó un rumbo que lo llevaría a vivir su peor pesadilla.

“Me hablaban (policías) para que sirva de guía porque no conocen el sendero y me dicen que querían ir a La Florinda, pero por caminos alternativos que dan de mi casa al Cerro Elefante, y les dije que era difícil”, contó. Recordando, además, que condujo a los policías y cuando le pegaban para que se inculpara les dijo “los cuidé mejor que a mi hermano”. “Querían que me haga cargo, me pegaron y bastante feo”, agregó.

Vera en su relato, reparó en la acusación de Gustavo Lasi involucrándolo en la muerte de las jóvenes.

“Lasi era vecino nuestro pero teníamos mucha bronca por los animales”, referenció para de alguna manera explicar el motivo de la acusación que en definitiva termina condenándolo a una celda. Lasi fue condenado a 30 años en 2014 como autor de “robo calificado por el uso de arma, abuso sexual con acceso carnal agravado, y doble homicidio calificado criminis causa".

Respecto al otro acusado, Daniel Vilte Laxi, también absuelto en 2014 junto a Vera, eran vecinos y según se supo se fue a vivir a Buenos Aires.

Irregularidades: El ADN que se “extravió”

En 2014 la Sala II del Tribunal de Juicio- integrado por los jueces Ángel Amadeo Longarte, Bernardo Ruiz y Carlos Héctor Pucheta – condenó a Gustavo Lasi a la pena de 30 años de prisión, en tanto fijó para Omar Darío Ramos y para Antonio Eduardo Sandoval la pena de dos años de prisión en suspenso por el delito de encubrimiento. Mientras que absolvió a Santos Clemente Vera y Daniel Vilte Laxi por el beneficio de la duda.

De las audiencias, Vera recordó que cuando llegó el juicio se sentó tranquilo y con horror escuchaba las acusaciones. “Me tiraban mierda, me decían que era observador y calculador”, indicó sobre los exámenes psicológicos.

En el proceso de investigación fue llamativo el “extravío” de las muestras de ADN para poder hacer la contraprueba.

Vera recordó que el Juez de Instrucción Martín Pérez le notifica y le dice que podían hacer contrapruebas pero que era imposible. “Se han deshecho las muestras, fue una piedra tremenda”, calificó.

“Me dijo que no sale en pesos sino en dólares”, agregó, sumando que, pese a contar con el apoyo de la gente, el juez le dijo que “eso era ahora y después con los medios en contra ya no sería así”.

Nuevo Juicio: El Fallo de la Corte

El 7 de diciembre de 2023 la Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la perpetua de Vera. Ahora se abre un nuevo capítulo.

Santos Clemente Vera afirmó no tener rencor con lo que pasó y consciente del tiempo que ha perdido tras las rejas, dijo estar “tranquilo” y a la espera de un nuevo juicio.

“Es muy doloroso todavía, sigo dolido pero tengo que demostrar de una vez por todas mi inocencia, mejor para mí”, manifestó.

Señalando, también, que de haber un nuevo juicio su deseo es que “se sepa o no la verdad, digan ´nos equivocamos con Vera´ y quede afuera”

Vera reconoce que a pesar de los años, no entiende porqué le pasó eso. “Nunca fui nada, puedo entender que por la acusación de Lasi se investigue hasta el juicio”, dijo.

No obstante, confesó que la condena a perpetua fue un golpe muy duro, recordando que en la cárcel lo trataron mal.

Por otro lado, ante la pregunta si es posible que una sola persona haya asesinado a las turistas francesas en El Mirador, dijo que es “difícil” por las condiciones del lugar, lo empinado y lo reducido del espacio.

Reflexión: “: “Esta vez me tocó a mí, podría haber muerto adentro”

En sus reflexiones finales, Santos Clemente Vera confesó que en su cabeza está disfrutar a su familia, de sus cuatro hijos y esposa. Sus padres y hermanos fallecieron mientras estuvo privado de la libertad.

Pero eso no quita que el dolor y también la impotencia sean sentimientos que lo acompañen hasta que su nombre sea revindicado.

“Me tocó a mí, pero no quisiera que le toque a nadie”, manifestó con la voz quebrada y al borde del llanto.

Con el “Gracias” por delante por todo el apoyo que recibió, concluyó que “podría haber muerto” en la cárcel, después de todo lo que atravesó.