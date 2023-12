SAETA desde mañana reduce el servicio nocturno

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) anunció la suspensión del servicio nocturno del transporte de pasajeros en el interior del país en razón de la quita de subsidios y porque “numerosas jurisdicciones” no han recibido las asistencias provenientes del Fondo Compensador al Transporte de Pasajeros Urbanos y Suburbanos del Interior del País correspondientes al mes de noviembre 2023.

Saeta, pese al importante aporte del Gobierno Provincial, no escapa a esta realidad y por ello decidió sumarse a la medida anunciada por FATAP.

“Entendemos que el contexto es real y hemos tomado la determinación de empezar con la reducción en primera instancia para el servicio nocturno”, manifestó en diálogo con Aries, el presidente de SAETA, Claudio Mohr.

La medida tomará vigencia desde este sábado 16 de diciembre.

Consultado por la extensión de dicha decisión, dijo Mohr que estará supeditado a los recursos desde Nación.

“No hay plata” aseveró, subrayando que la empresa mantiene una deuda por el atraso de la actualización del valor del kilómetro de las empresas durante este año. “No podemos seguir irresponsablemente generando una deuda”, esgrimió.

“Esta situación nos alcanza a nosotros cuando los recursos no son suficientes para poder asumir los compromisos de una estructura de un volumen muy grande”, expuso.

Mohr ratificó que la suspensión del servicio por la noche empezará este 16. Y no descartó que se toquen otros servicios.

“Acá no hay secretos, tenemos X cantidad de pesos y tenemos que ver cómo los asignamos para no gastar de más, si no sale de la tarifa, no crece el aporte nacional y si bien ha crecido el provincial pero no acompañando la inflación. Bueno, no tenemos el recurso necesario y sufrimos este ajuste en términos de servicio”, finalizó Claudio Mohr.