Leavy: “La gestión de Mimessi en Tartagal fue desastrosa”

Este domingo la intendencia del municipio de Tartagal, del departamento San Martín, cambió de conducción asumiendo Franco Hernández Berni.

En comunicación con Aries, el senador nacional por Salta de Unión por la Patria (UP) y también exintendente de Tartagal, Sergio “Oso” Leavy, se refirió al estado del municipio, tras el paso del ex intendente y ahora ministro de Desarrollo Social de la Provincia, Mario Mimessi.

“La gestión de Mimessi fue desastrosa” fue la dura crítica de Leavy. Según contó, al asumido jefe comunal “le toca una municipalidad bastante complicada”.

En esa línea, informó que ayer lunes el equipo de Hernández Berni tuvo acceso a algunos números.

Recordando su paso frente a la intendencia de la localidad, Leavy aseguró: “Dejamos el municipio totalmente saneado, se había pagado el 100 % de los proveedores, el 100 % de todas las deudas”. Además, agregó, que, en ese momento, dejó más de 17 millones de pesos en las cuentas corrientes de la comuna y un plazo fijo en dólares. “Eso ya no está, se patinaron todo”, acusó.

En este sentido, también, señaló que se duplicó la planta de personal. “Esta Administración fue horrible, desastrosa”, insistió.

Leavy advirtió que, en el último día de gestión de Mimessi, se presentaron 548 boletines oficiales en los cuales se determinaron compras de 20.000 bolsones alimentarios –que con fondos nacionales, la Provincia le había dado para que la licite la Municipalidad-.

“En estos días van a estar viendo la cantidad de gente que han nombrado en los últimos tiempos, que ya se hizo una resolución para que no estén en planta permanente y no tengan la posibilidad de no ser despedidos”, adelantó, explicando que, pasado un año tienen estabilidad laboral.

Leavy deslizó que muchos de esos contratos son de familiares y amigos de Mimessi.

“Imagino que Franco Hernández lo va a denunciar y sacar algunos porque la cantidad de nombramientos es impresionante”, sentenció.