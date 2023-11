Niño necesita operarse el corazón y la obra social se niega a cubrir

Bautista tiene cinco años, padece una malformación del corazón y en días debe estar en Hospital Garrahan para ser intervenido. Pese al amparo y la denuncia penal, la obra social Boreal no brinda respuestas.

Hugo Albornoz es padre de Bautista, un niño que lucha para mejorar su calidad de vida enfrentándose contra la burocracia y los intereses económicos de la obra social Boreal. Desesperado porque no puede lograr que la obra social cubra los costos de una intervención quirúrgica, acudió a la justicia, a los medios y a la fecha no obtuvo una solución.

Hugo contó, en diálogo con Aries, que su hijo padece una malformación en su corazón y ya pasó por dos cirugías en su corta vida y necesita una tercera que estaba prevista para el 25 de octubre en el Hospital Garrahan.

El padre de familia, además, agregó que en julio hizo el pedido a la obra social Boreal para que autorizara con la ortopedia la compra de los materiales.

Un día antes de la operación desde el nosocomio le informaron que, pese a haber hecho el pre quirúrgico, no podían intervenirlo porque no estaban los insumos. Hugo, recordó que averiguó el motivo y según contó, no hubo arreglo económico entre Boreal y la ortopedia.

“Conseguir un turno en el Hospital Garrahan es un privilegio”, advirtió Hugo al tiempo que mencionó que por el inconveniente le reprogramaron el turno para este 29 de noviembre y la cirugía para el 6 de diciembre y “hasta el momento estamos en Salta porque la obra social no nos dio respuesta”, indicó.

Albornoz recurrió a la justicia, por medio de su abogado, interpuso un amparo con medida cautelar, la sentencia salió en favor de Bautista y, aun así, no dieron respuesta.

Finalmente, Hugo apeló al corazón de los que tienen poder de decisión en la obra social, además, del Ministerio de Salud de la provincia para que Bautista pueda operarse.