Advierten que el plan de Milei con la obra pública es inviable

Desde la cámara empresarial de la construcción salteña, advierten por el modelo a la “chilena” que propone Milei. “Hoy el país no le genera confianza a ningún inversor privado del país”, señalan.

El presidente electo, Javier Milei, adelantó que suspenderá todas las obras públicas, incluso aquellas que están en ejecución, esgrimiendo que “deben ser entregadas al sector privado para que las terminen ellos”.

En Salta, la reacción no se hizo esperar y en diálogo con Aries el presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Carlos Segura, advirtió dos cuestiones, la primera el rol de la Liga de Gobernadores, y la segunda el modelo que plantea imitando al de Chile en esa materia.

“La Liga de Gobernadores es muy poderosa, no nos olvidemos de eso, que no tiene un gobernador a favor y los senadores y diputados que tiene son pocos”, indicó.

En esa línea, sostuvo que la Liga de Gobernadores, aclarando que no tiene intenciones golpistas, es capaz de “voltear” un presidente.

En este marco, Segura consideró que lo más propicio es apostar al diálogo y al consenso para que “reine la cordura”.

Por otro lado, sobre la propuesta del modelo que plantea Milei imitando el de Chile, Segura confesó que no entiende su propósito alegando que el país no está en condiciones ya que advirtió que no existe la confianza del sector privado, como sí sucede en el país trasatlántico.

“El método de la chilena es muy distinto al que conozco ya que tiene fuerte presencia el Estado, hay un sistema de contratación y es muy interesante”, expresó Segura.