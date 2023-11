“La gente no le dio un cheque en blanco a Milei, quiere trabajo, sino, vamos salir todos a la calle”

En diálogo con Aries, Nelson Salazar, referente de la Corriente Clasista y Combativa, (CCC), se refirió a la preocupación entre los beneficiaros de planes sociales ante una quita de la ayuda económica y los dichos de Mauricio Macri, quien deslizó una sutil amenaza, “que la juventud libertaria no se va quedar en la casa cuando los orcos quieran hacer desmanes en la calle”.



“La situación se agravará para toda la gente, no es solo contra las organizaciones sino contra al pueblo, porque casi todas las familias pobres cobran la asignación social”, comenzó el descargo. “No hay trabajo, y no creo que en un mes genere puestos laborales como para que la gente puede llevar el pan a su casa, así que vamos a movilizarnos y defender los derechos que hemos ganado”, añadió.



Para Salazar, Macri no entiende la necesidad que hay y repudió su polémica frase, “porque él nos endeudó con el FMI y se fugó la plata con sus amigos banqueros. Creo que se equivoca y nos quieren hacer pelear pobre contra pobre y aplicar la convertibilidad”, agregó, augurando que ese modelo solo traerá "más desocupación y desempleo".



A su vez responsabilizó al gobierno saliente del nuevo asenso de la derecha, “que se equivocó y prefirió pagarle al FMI a costa del hambre; no pudo bajar la inflación y no pudo hacer que la gente tenga trabajo y empleo”.



“La gente no le dio un cheque en blanco a Milei: quiere trabajo y si eso no cambia, no vamos a ser solo nosotros sino todo el pueblo”, finalizó.