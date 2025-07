Renuevan el pedido por una ley nacional de equinoterapia

En el marco del Día Nacional de la Equinoterapia, este 1 de agosto a partir de las 10 horas, la Fundación del Azul invita a una mateada para conocer la labor de la terapia asistida con caballos. El evento tendrá lugar en las instalaciones del Salta Polo y está pensado como una jornada de puertas abiertas.

“Vamos a hacer una matead, vamos a estar trabajando y queremos que la gente venga, conozca, mire y sepa de qué se trata esto de las terapias asistidas con caballos”, expresó la presidenta de la Fundación, Elena Cataldi, en diálogo con ‘No es una tarde cualquiera’ por Aries.

Cataldi renovó el pedido por una ley nacional de equinoterapia, recordando que “el proyecto está hecho, está presentado y lo que necesitamos es que entre en agenda y se trate”

“En 2016 salió la Ley Provincial de Equinoterapia en nuestra provincia, y actualmente hay 14 provincias que cuentan con leyes similares. Pero todavía no hemos logrado que se apruebe una ley nacional”, explicó.

La referente remarcó que una legislación a nivel nacional permitiría incluir la equinoterapia dentro de las prestaciones médicas obligatorias, facilitando el acceso a quienes lo necesitan. Pero además, resaltó la importancia de contar con un marco legal que regule y ordene la actividad.

“Es muy importante que esta actividad se ordene, se regule para que se haga con seriedad. Estamos pidiendo que haya un organismo que nos controle, porque si no, empiezan a salir actividades o centros que no trabajan de la manera responsable, hemos visto videos que circulan y son muy viralizados, con información que no es real, y nos aflige”, señaló.

Cataldi detalló que, actualmente, existen 240 centros registrados en todo el país, nucleados en la Red Argentina de Equinoterapia, y destacó que la Fundación del Azul celebra 20 años, cuenta con un equipo de 38 profesionales, 60 voluntarios y más de 100 pacientes de distintas edades y diagnósticos.

“Nació con la equinoterapia, pero hace casi 10 años que también tenemos nuestro centro de día, una escuela para chicos con discapacidad donde tienen talleres de música, arte, huerta, deporte y cocina. Tenemos equitación adaptada con fines deportivos y un programa de inclusión laboral”, cerró.