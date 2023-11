Las farmacias aumentaron el precio de los medicamentos y prevén otro tras las elecciones

El traslado de precios afecta al bolsillo de los salteños, que no dudan en buscar alternativas más económicas a expensas de la salud.

En comunicación con Aries, Susana Carrasco, presidenta de la Cámara de Farmacias de Salta, informó que solo en el transcurso de octubre, los medicamentos incrementaron casi un 20% y se prevé un nuevo aumento para después de las elecciones del 15%.



“Nosotros vendemos a un precio, pero cuando vamos a cobrar a la obra social, el precio del medicamento ya aumentó, entonces cobramos valores históricos, pero cuando debemos reponer, tenemos que hacerlo con precios actualizados”, informó la titular farmacéutica.

Si bien desde el sector no quieren “ser imprudentes” y cortar la provisión de fármacos, reconocen que la crisis podría profundizarse si las droguerías recortaran el plazo de pago, como ya ocurrió en otras provincias. “Lo que pasa es que aumenta el dólar y aumenta el precio del medicamento, pero después baja el dólar y no del remedio, ya no hay vuelta atrás en eso”, objetó.

Advierten que los salteños economizan con algo tan necesario para la salud como los fármacos, buscando alternativas genéricas –más baratas- e incluso sin comprarlas, por el elevado costo para el bolsillo. “Hay remedios que aún con el descuento de la Obra Social, les resulta más caro que el mismo producto genérico sin descuento, entonces llevan eso”, dijo respecto a las consultas más frecuentes que reciben en las farmacias.

Incluso, hay pacientes que directamente optan por no llevar el pedido completo plasmado en la receta médica, “si les recetaron un antibiótico y una vitamina, solo compra el antibiótico y no la vitamina; consultan, ‘¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el más necesario? ¿Cuál es la alternativa más accesible?’”, aseveró.

Un hecho lamentable que atenta directamente contra la salud de miles de salteños que necesitan la medicación para el día a día.