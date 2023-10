Aumento del pan: “No me gustaría volver a tener que dormir con el lápiz en la oreja para remarcar al otro día”

“Nosotros los panaderos nos vemos obligados a subir a raíz de los incrementos de los insumos”, argumentó María ante la suba del precio del pan francés y especialidades. Sin embargo, reconoció que a ella le importa vender y entiende que sus clientes no pueden con más subas.

“Tratamos por todos los medios achicar nuestras ganancias, tratar de cubrir los costos e insumos”, manifestó.

Detalló algunos precios que maneja en su local y por ejemplo una factura de $160, hoy, pasará desde el lunes a costar $180. Y el tope del pan francés a $900 el kilo, sostuvo que está en análisis porque aseguró que ningún tope funciona ya que cada día reciben cambios en los precios de los insumos.

En ese sentido, pidió cautela a los proveedores y evitar la especulación y el “por si acaso” porque ello llevará a revivir situaciones que la Argentina vivió hace 40 años con el retorno de la democracia, “y no debería suceder”, insistió.

“No me gustaría volver a la época de la hiperinflación cuando me acostaba con el lápiz en la oreja para no olvidarme que al otro día tenía que subir los precios, eso no quiero”, manifestó María con evidente preocupación.

La Cámara de Panaderos de Salta dispuso que a partir del lunes, 30 de octubre, el kilo de pan francés se ubicará en $720 con harina subsidiada y $900 sin harina subsidiada. Las especialidades las evaluarán cada panadería de acuerdo a sus costos de producción.