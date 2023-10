El gobernador Gerardo Zamora fue internado en Santiago del Estero

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, fue hospitalizado esta mañana. La noticia fue dada a conocer a través de un escueto comunicado publicado por la administración provincial.

“El gobernador permanecerá en observación en el Hospital Regional durante las próximas 48 horas, realizándose los estudios médicos correspondientes, para luego continuar con sus actividades habituales. El mandatario se encuentra en buen estado de salud y agradece la preocupación de los santiagueños”, señala el texto que no abundó en mayores detalles sobre el cuadro de salud.

El mandatario provincial, de 59 años y abogado, según las primeras informaciones que se difundieron sintió un malestar con sangrado en la parte digestiva y por eso fue llevado de urgencia al establecimiento médico donde se la practicó una endoscopia gástrica. Permanecerá ahora al menos dos días internado en los que se controlará su evolución.

Zamora es uno de los caciques provinciales que mejor relación tiene con el gobierno nacional. Ganó en 2005 las elecciones en su provincia con el Frente Cívico de Santiago del Estero, una alianza que reunió a la Unión Cívica Radical, al Partido Federal y a otras fuerzas regionales. Posteriormente se unió al Frente de la Victoria liderado por Néstor Kirchner. Pasó a formar parte de los radicales K y mantuvo su imbatibilidad electoral con el Frente Cívico. En 2021 fue electo para su cuarto mandato, con un breve período, entre 2013 y 2017, a cargo de su esposa Claudia Ledesma Abdala.

Durante el mandato de Alberto Fernández siempre se mantuvo alineado con el Ejecutivo nacional, con una participación muy activa en la defensa de los reclamos de coparticipación cuando se decidió reasignar el porcentaje que le correspondía a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además, fue uno de los principales actores en la conformación del Consejo Regional del Norte Grande, en el que se nuclearon los mandatarios del Noreste y del Noroeste, para impulsar el desarrollo de esa zona.

A pocas horas de las elecciones generales que se celebrarán el domingo 22 de octubre, el gobernador había hablado en el programa Actualidad Política en LV11, acerca de la importancia de estos comicios en los que se elegirá presidente y vicepresidente, además de legisladores nacionales.

“Aparentemente, puede que se resuelva en dos pasos, porque el domingo a lo mejor no se resuelve todo, es una elección bastante pareja, como fue en agosto y habría que ver ahora en octubre, pero es un proceso electoral que si no culmina este domingo, culmina en noviembre. Casualmente en 40 años de democracia es muy importante este cambio institucional nacional, en un momento bastante complejo para el país, porque el país viene con muchos problemas, endeudamientos, falta de dólares, una situación geopolítica bastante compleja en el mundo que genera inflación no solamente por la deuda propia, la falta de crédito, sino también porque estamos asumiendo las consecuencias no solamente por la pandemia, sino por una nueva guerra que todavía no termina y, por otro lado, la sequía que ha generado en el último año una falta de divisas que ha deteriorado el peso argentino”, expresó.

“En este contexto marchamos a una elección que va a significar la próxima presidencia, por los siguientes cuatro años y esperando que todo sea lo mejor para el país. Hay un clima de mal humor lógico y entendible, son muchos años de inflación que afecta el bolsillo y el crédito, que detiene todas las posibilidades de tarjetas y de todos los mecanismos que tenemos todos los días, desde el trabajador público, asalariado e independientes, a todo el mundo, eso es claro. Pero el remedio puede ser peor que la enfermedad. y en ese sentido siempre nuestro mensaje es de esperanza y tratar de que vayamos pensando en que el país se va a recuperar, primero porque tenemos un candidato -Sergio Massa- que tiene la capacidad para hacerlo”, analizó.

