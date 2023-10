Designación de cargos políticos en la Municipalidad: “Es una cachetada para todos los trabajadores”

En el programa Pasaron Cosas, el secretario General de la Unión de Trabajadores Municipales, (UTM), Pedro Serrudo, lamentó la promulgación de los Decretos 243 y 244, firmados por la intendenta Bettina Romero y el secretario Legal y Técnico, Daniel Nallar, que nombran en planta permanente de la Municipalidad alrededor de cincuenta cargos políticos.

“Estos dos Decretos son un cachetazo en la cara, porque nosotros venimos trabajando desde hace dos años con nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y ahora vienen a ocupar los cargos los políticos”, denunció Serrudo.



Además, el gremialista explicó porqué se constituyen en un atropello desde el punto de vista legislativo y normativo. “En relación a sus designaciones, la ley dice que su funciones terminan cuando termina la función de quien los nombró o cuando pierden su confianza. Ellos no pueden ser planta permanente en ningún caso, ni en la Municipalidad ni en la Provincia”.

Serrudo dijo que son alrededor de cincuenta las designaciones de Bettina, pero que según especulaciones tres nuevos Decretos verían la luz, y que allí se contrataría de manera permanente a trescientas personas más. “Si eso es así, la señora Bettina está realmente haciendo una falacia. No puede ocurrir y no lo vamos a permitir, porque encima los nombra con cargos que no existen porque no hay estructuras inferiores”, agregó.

El secretario General advirtió que son dos mil ochocientos los trabajadores que se encuentran esperando una designación. “No pueden venir los políticos en un derrame de autoridad extrema a decir y hacer esto”.