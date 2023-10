El viento de ayer tiró árboles, cartelería, postes y chapas

El funcionario explicó que desde las 15 de ayer jueves comenzaron a recibir llamados al 105 por distintos hechos que involucraron caída de árboles y cartelería en distintos puntos de la ciudad, tanto en el micro y macro centro como en la periferia.

“Árboles caídos y ramas de gran porte; y también cableados”, contó.

Informó sobre un hecho particular en Avenida Constitución en donde un árbol cayó sobre un auto particular, afortunadamente no hubo heridos.

Otra situación marcó con las cartelerías en Avenida Paraguay, Avenida Pontussi y en barrio Ciudad del Milagro.

Otros hechos se registraron con la voladura de chapas.