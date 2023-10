Alberto habló del escándalo Insaurralde: "Su actitud lastima a gente honesta"

El presidente Alberto Fernández se refirió al escándalo que generó el viaje lujoso del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde a Europa acompañado por la modelo Sofía Clérici. Así, el Jefe de Estado se sumó los funcionarios nacionales como el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, su compañero de fórmula, Agustín Rossi o el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, quienes buscaron desligar al frente Unión por la Patria de la polémica. “Una actitud como la que vimos salpica y lastima a mucha gente honesta y correcta, que no tiene nada que ver con esas actitudes, que no piensa en yates en el Mediterráneo, que tienen una vida austera”, planteó el presidente en diálogo con Radio 10.

Ayer. tanto Insaurralde como Clérici quedaron imputados por el delito de lavado de dinero. El fiscal federal Sergio Mola impulsó la investigación en su contra y solicitó una serie de medidas de prueba para analizar el estado patrimonial de los protagonistas del viaje a Marbella, en el crucero “Bandido”. Entre ellas, reclamó la inhibición de sus bienes.

En un dictamen que se mantiene bajo reserva, el fiscal entendió que el caso debía ser investigado por la justicia federal y en el distrito de Lomas de Zamora. Bajo ese paraguas quedan también el análisis de las figuras de posible enriquecimiento ilícito. El detalle no es menor teniendo en cuenta la multiplicidad de denuncias que traccionaban la causa a otros distritos y que podían quedar en radicadas en la justicia provincial porque no se trata de un funcionario nacional.

Infobae