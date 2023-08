Salva: “Tenemos dudas sobre qué impacto va a dejar la minería en los próximos años”

En Pasaron Cosas, el senador por Los Andes, Leopoldo Salva analizó el contexto de que viven hoy las mineras en la Puna, remarcando la importancia del impacto que puede generar el auge por el litio y el “uso del agua”.

"Somos pro mineros pero con el boom del Litio tenemos dudas sobre qué impacto vamos a tener en los próximos años. Ya vemos algunos pero son por la sequía. En el paraje Potreros ya no siembran porque no hay agua", dijo Salva.

En este sentido dijo que “quieren saber que impactos van a ver en los próximos años aunque ya se ve por la sequía. Para mí la preocupación es quién realiza los controles de las empresas. Hay que trabajar de forma conjunta”, indicó.

salva también contó que, “aún no sembraron todavía porque no hay agua. La poca agua que hay no alcanza para la siembra. Por eso, debemos sentarnos a ver y conversar sobre que impacto vamos a tener”.

Con respecto a las modificaciones del proyecto minero dice que “lo que buscan es agilizar. Pero para él, el tema está en quien saber quién revisa el impacto ambiental y quién lo aprueba. “Hay informes que son copiar y pegar. El 30 de agosto vamos a trabajar sobre este tema y lo analizaremos”, concluyó Salva.