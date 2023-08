Minería en Salta: Todo tipo de actividad industrial debe hacer un balance hidrológico

El docente e investigador minero, Mauro de la Hoz se refirió a que todo “tipo de actividad industrial requiere agua. El consumo de agua para agricultura o la ganadería es mucho más elevado que el de la Minería. El agua es un eslabón importante en la actividad minera", explicó.

Con respecto al agua y el cuidado del medio ambiente dijo que se debe cuidar el agua, y que “un profesor que él tenía siempre hablaba de la hidrofantasía. El comportamiento del agua en la puna no es como dicen: árido y que no hay agua dulce. Esto no es así, el agua es un recurso que tiene un ciclo hidrogeológico y debe tener un equilibrio. Todos los recursos mineros necesitan el uso del agua”, enfatizó de la Hoz.

A la vez agregó que “las empresas que hagan su exploración deben explorar el recursos del agua ya que es un eslabón importante, admitió que es cierto que se agua pero “no tanto como otras industrias”.

Con respecto a la renovación de la ley de minera dijo que se modifica cada dos años. “Lo que se busca reducir el trámite burocrático. Se hace un cateo, el estudio de impacto ambiental, para evitar todos esos pasos se busca que ese trámite pase directo a la Secretaría de minería y no pase por el juzgado de minas”, explicó de la Hoz.