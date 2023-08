Emilia Orozco denunció fraude en el recuento provisorio y aseguró que están recuperando votos

“Nos hicieron trampa”, cuestionó Emilia Orozco, candidata a Diputada Nacional por Ahora Patria, en relación al recuento de votos que se desarrolló el día domingo.

La candidata participa del escrutinio definitivo que se está realizando en el Juzgado Federal con competencia electoral en el que aseguró que abrieron una urna del departamento de Anta en donde La Libertad Avanza contabilizaba cero votos, según el certificado de escrutinio, y lograron recuperar de esa mesa 135 votos que no se habían contado.

“Seguimos incrementando y recuperando votos porque nos han hecho trampa”, afirmó. Orozco se mostró segura de incrementar los resultados que se contabilizaron el domingo pasado, pero además, dijo que buscan sumar más votos de cara a las elecciones generales del 22 de octubre.

Esos votos provendrían de lo que no se sumo en las PASO, de quienes no pudieron votarlos “porque no encontraban boletas en el cuarto oscuro”, y de aquellos votantes que eligieron listas que no superaron el 1,5%.

“Tenemos una gran expectativa de incrementar el número, no solamente de asegurar las tres bancas, ¿quién no te dice si vamos por las cuatro?”, finalizó la candidata.