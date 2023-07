Massa pidió "ir casa por casa a pedir el voto" para elevar el nivel de participación electoral

Sergio Massa encabezó un acto de Unión por la Patria en Merlo donde se exhortó a elevar el nivel de participación electoral de cara a las PASO del 13 de agosto. Durante un encuentro de "Mujeres y Diversidades", distintas referentes de UP pidieron a la militancia ir a votar en las primarias para no favorecer a la oposición. "No hay motor más fuerte que el motor de nuestras mujeres militantes para ir casa por casa a pedir el voto y abrazar a los que se desilusionaron, admitamos lo que nos falta", fue el mensaje del precandidato presidencial en un escenario compartido con Axel Kicillof, Eduardo "Wado de Pedro" y Gustavo Menéndez además de figuras del oficialismo como Verónica Magario, Malena Galmarini, Victoria Donda, Juliana Di Tullio, Karina Menéndez, Estela Díaz y Cristina Álvarez Rodríguez.

"Si no vas a votar estás favoreciendo a Patricia Bullrich, a Larreta o a Milei, y si no queres que vuelvan ellos, anda y pone el voto en la PASO", fue la arenga de Magario. Antes de la vicegobernadora de Buenos Aires, Di Tullio también había pedido que "busquen el DNI y vayan a votar el 13 de agosto en las primarias". Unión por la Patria bajó así un mensaje apuntado a elevar el nivel de participación electoral en las PASO del 13 de agosto ante la reducción de la cantidad de votantes que se registró en distintas provincias como Córdoba, Chaco y Santa Fe.

"Tenemos acá al futuro intendente de Merlo", le dijo Axel Kicillof a Menéndez al inicio de su discurso en Merlo. "Todos los candidatos de la oposición anuncian que van a cerrar el Ministerio de la Mujer. No puede ser un hecho vinculado sólo con el ajuste presupuestario. Es una cuestión de prejuicio, ideología y machismo. Pero también porque perciben que los Ministerios de las Mujeres en el gobierno nacional y provincial son el resultado de uno de los sectores más dinámicos y transformadores de la política argentina contemporánea que son las mujeres peleando por sus derechos", manifestó Kicillof. "Se ha recuperado empleo y tenemos una deuda pendiente en materia salarial para eso necesitamos que Sergio Massa sea el próximo presidente de la Argentina. En 2019 uno veía las encuestas y parecía que la que era gobernadora iba a ganar por afano, eso decían todas las encuestas. Eso está hecho para generar desánimo, apatía, sensación de derrota. Minga, vamos a ponerle todo para transmitirle al pueblo lo que viene", agregó el gobernador.

En su discurso, Massa advirtió en relación a la gestión de Mauricio Macri sobre "la crisis heredada de un gobierno que nos endeudó para financiar la fuga de capitales, resignando nuestra soberanía como Nación". "Estamos llamando a las mujeres, en un año en el que logramos que el 48% del mercado sean mujeres. Las estamos llamando a pelear para que además de incorporar más mujeres al mercado podamos lograr el principio de igual remuneración por igual tarea. Hoy hay una brecha del 23%, las mujeres cobran menos por igual trabajo. 7 de cada 10 beneficiarios de la moratoria previsional son mujeres. Ellos plantean que hay que eliminar las moratorias porque es regalar jubilaciones. Olvidan que seis horas y media las mujeres las dedican a tareas de cuidado. Venimos a invitar a las mujeres a defender el sistema de promoción, casi el 13% de las inversión de este Presupuesto está puesto con perspectiva de género. Venimos a llamarlas a defender las becas de primera generación de estudiantes universitarios", aseguró Massa en el cierre del acto.

Más voces de apoyo

Más temprano, el dirigente sindical de Smata y precandidato a diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) por la provincia de Buenos Aires, Mario Manrique, había pedido "concurrir masivamente" a votar en las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto y afirmó que "con (el ministro de Economía y precandidato a presidente Sergio) Massa vamos a ganar". "Hoy no ir a votar es pegarse un tiro en el pie", sostuvo el precandidato en declaraciones al programa "Te aviso con Tiempo", ciclo del diario Tiempo Argentino en la AM530, y pidió "concurrir masivamente" a votar en las las elecciones PASO.

Manrique señaló que "con Massa vamos a ganar" y sostuvo que "es mi espacio y trabajo para que gane. Tenemos la obligación de cumplir el mandato social y no podemos defraudar otra vez a la gente". "Nosotros tenemos que lograr que el 75 o el 80 por ciento de la ciudadanía vaya a votar. Si lo logramos no es que ganamos, los aplastamos", aseguró.

Fuente: Ámbito Financiero