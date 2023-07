Cartuccia lapidaria contra Mónica Juárez: «ha ejercido violencia con todo el resto de los legisladores»

En la sesión de la Cámara de Diputados, la legisladora Mónica Juárez usó el espacio para victimizarse por el bullying. Sin embargo, hay varios antecedentes que corroboran los actos de violencia de la diputada con sus pares y con empleados legislativos. Laura Cartuccia dialogó con salta4400.com y explicó sobre esta situación particular.

Una de las consultas que se le hizo a la legisladora es si sintió que el mensaje de Juárez fue para ella. «No, absolutamente para nada», afirmó Cartuccia. «Luego, brinda detalles sobre como se da la relación en la Legislatura. A esto aclaró que «en primer lugar la diputada que cuestiona que ha sufrido mobbing» es la que ha ejercido «violencia con todo el resto de los legisladores«, reveló su par.

A su vez, recordó que el diputado Javier Diez Villa «recibió una denuncia por parte de ella en el INADI». No sólo eso sino que también «muchos empleados administrativos han realizado denuncias en su contra. La última denuncia la realizó una empleada administrativa perteneciente a la Comisión de Salud de la cual Mónica Juárez es parte», manifestó textualmente Cartuccia.

Todo esto ocurrió hace aproximadamente un año y medio o dos, aclaró la diputada. Después de esto, «Juárez no fue nunca más a la Comisión para realizar su trabajo pese a que sigue siendo miembro», advirtió Cartuccia. Pero no sólo eso sino que también la periodista miente en muchas de sus declaraciones sobre el rol de sus pares legislativos.

Cartuccia asegura que Juárez sólo busca victimizarse

Ha dicho «que los diputados no trabajamos, no asistimos o de que el presidente (Esteban Amat) cambia las reglas de juego». Y, lógicamente que esto no es así, señaló Cartuccia. «Creo que ella lo usa (Mónica Juárez) para victimizarse y para rédito personal. En ningún momento lo tome como una respuesta hacia mí, la verdad que desconozco porque lo dijo», reflexionó la legisladora saenzista.

Por último, Cartuccia asegura que «es la principal legisladora que ha violentado contra todos los legisladores dentro de lo que es el trabajo legislativo. Además, recordó que publicó una foto suya cuando tuvo que ir a darle de comer a su bebé de mes y medio cuando salió por la ventana porque estaban todos los movimientos sociales y no se podía salir por la puerta principal. «A las verdades hay que contarlas completa«, concluyó la diputada provincial.