Emilia Orozco: “Yo no pagué nada, la candidatura sale del dinero de Alfredo Olmedo”

Luego de haber recorrido una experiencia de frentismo con el camporista Emiliano Estrada y el Partido de los Biella en las elecciones provinciales, Ahora Patria se alineó detrás de la figura de Javier Milei de cara a las elecciones PASO del próximo 13 de agosto.

Su precandidata a Diputada Nacional, Emilia Orozco, actual Concejal por la Capital, visitó Cara a Cara y cuestionó duramente a un sector de la prensa que, según dijo, diseñó una campaña contra el referente libertario, con denuncias falsas de cobro de candidaturas.

“Los medios dedicaron mucho tiempo hablando de eso, en Salta durante toda una semana me preguntaron si yo había pagad por la candidatura”, explicó Orozco. “Sin embargo cuando la Justicia llamó a los denunciantes no se presentaron, no había pruebas, pero eso no lo dijeron”, continuó.

La edil cuestionó que no se respeta la libertad de prensa y muchos medios omiten una parte de la verdad que finalmente resultó un daño para su espacio político.

“Yo no pagué por la candidatura. La candidatura sale del dinero de Alfredo Olmedo de los fondos toralmente privados, no usamos fondos públicos”, manifestó.

¿Por qué Milei?

Al ser consultada por su decisión de vincularse con el precandidato a presidente Javier Milei, Orozco reconoció que le encanta “la templanza, sus seguridad y la forma en la que dice las cosas”. Lo reivindicó como un candidato disruptivo que dice las cosas tal cual son y no “como la gente quiere que se las digan”.

Por último, la precandidata aseguró que ella se “ganó”, por su esfuerzo, su militancia, sus tres años de gestión en el Concejo Deliberante de la Ciudad de Salta, el lugar que ocupa en la cabeza de lista como precandidata al Congreso Nacional.