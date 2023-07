Espacios Públicos: “No hubo despidos, se vencieron los contratos”

En diálogo con Aries, la interventora de Espacios Públicos, Susana Pontussi, dijo que la Municipalidad no despidió a trabajadores del área de Espacios Públicos, aclaró que fueron desafectadas 10 personas a las que se les venció el contrato.

La interventora explicó que fueron 12 contratos los que se firmaron en el mes de enero, que tenían fecha de caducidad el 30 de junio, de los cuales, dos fueron renovados y los otros 10 se vencieron.

“Hay una persona a la que le propusimos renovar el contrato pero no aceptó, según lo que me dijo es porque no se le renovaba al resto”, manifestó la funcionaria.

El pasado lunes las puertas de las oficinas de Espacios Públicos en Alvarado al 700, amanecieron custodiadas por la policía de la provincia, Pontussi explicó que desde hace días reciben amenazas de que “había personas que querían ingresar a las oficinas y hacer desmanes”.