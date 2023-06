San Antonio de los Cobres: Según docentes, cerraron el Hogar Escuela por "falta de presupuesto"

En diálogo con Aries, la docente Claudia Casimiro manifestó que solamente permiten el paso ante emergencias médicas y entrega de provisiones.

“Están miembros de salud, educación, micro emprendimientos, transporte y camioneros. Dejamos pasar todo lo que es emergencias médicas y entrega de provisiones: turismo y minería no ingresan” manifestó.

Entre el detalle de los reclamos enumeró que camioneros piden el arreglo de las rutas desde San Antonio de los Cobres hacia el interior del pueblo; en cuanto a salud, sostienen que faltan insumos “no tienen medicamentos, ni inyectables. Tenemos una sola ambulancia, si hay una emergencia se tiene que derivar a la ciudad y lamentablemente los que no tienen recursos se tienen que quedar esperando”.

“Desde educación pedimos que se reciba a los 19 delegados, que nuestro salario sea igual al de la canasta básica y el desprocesamiento de todos los detenidos. En la institución donde trabajo no tenemos pizarrones, también pedimos la apertura del internado de la Escuela Hogar” precisó.

Consultada sobre el motivo del cierre, Casimiro argumentó que – según la directora del establecimiento – el Gobierno mandó a cerrarlo los fines de semana porque no “hay presupuesto”.

“Los padres vienen a retirar a los chicos desde parajes muy lejanos, no todos tienen para pagar y retirarlos. La directora no me da ningún argumento por escrito, solo de que se cerró por falta de presupuesto” concluyó.