Urtubey confirmó que no será candidato en las elecciones

Política 07 de junio de 2023

Con un video publicado en sus redes sociales, el ex gobernador de Salta, anunció que no participará de las próximas elecciones nacionales. Se reconoció militante peronista y dijo “hoy la política no entiende a la gente y yo no entiendo esa política”.