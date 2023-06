Advierten que hay municipios que no podrán pagar el aguinaldo

Ante esta situación, desde el Foro de Intendentes adelantaron que pedirán un préstamo al Gobierno Provincial, a ser pagado en seis meses sin interés. Del bono aún no se habla.

En "Agenda Abierta" el presidente del Foro de Intendentes y jefe comunal de Vaqueros, Daniel Moreno, se refirió las cuentas de algunos municipios y la imposibilidad que manifestaron para hacer frente al pago del aguinaldo en junio. Asimismo, habló del acuerdo salarial de la administración pública provincial y el bono de $60.000.

Moreno mencionó la reunión en la que se congregaron jefes comunales, contadores y funcionarios del Gobierno exponiendo que "muchos municipios no van a poder cumplir con el aguinaldo, que es imposible porque hay quienes no tienen recaudación propia y que la única fuente laboral es el municipio", añadiendo que eso "complica y mucho".

Sin embargo, el titular del Foro de Intendentes destacó que en la gestión del gobernador, Gustavo Sáenz, se sintieron contenidos porque no los desamparó ni en pandemia, ni con el aguinaldo.

"Hemos pedido, y me incluyo, que nos presten de nuevo para pagar el aguinaldo, un préstamo en seis cuotas que vamos devolviendo en seis meses sin interés", explicó.

Respecto del incremento salarial, señaló que al pagar Bienes Personales en abril y mayo y Ganancias se incrementa la coparticipación por lo este mes fue positivo para las arcas municipales, lo que posibilitará que se pueda pagar el 12%, indicó.

"No vamos a necesitar la plata, la mayoría, porque mejoró un poco la copa", expresó, pero advirtió que "seguimos complicados porque de enero a marzo la coparticipación no mejoró y se pagó el 35,5%; hay varios municipios que vienen atrasados y remándola porque no les alcanzó", describió.

Sobre el bono, Moreno reconoció con sorna que no lo quisieron abordar porque "no queríamos entorpecer la reunión".

"Queríamos hablar de paritarias y aguinaldo, el bono será en junio o sea que tenemos tiempo para seguir hablando", concluyó.