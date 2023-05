Dólar MEP, el punto débil del plan de pagos que lanzó la AFIP

Los que ingresen al plan de pagos no pueden acceder a dólares financieros lo cual desalienta la participación: las pymes están usando ese método para pagar a sus proveedores del exterior.

Tributaristas consideraron que el plan de pagos para deuda de las pymes anunciados hace una semana por el Ministerio de Economía constituyen un “alivio” para las pequeñas y medianas empresas, aunque criticaron que se impida el acceso a dólares financieros a las empresas, porque es el modo que tienen para cursar pagos al exterior.

Así lo señalaron a Noticias Argentinas, César Litvin, el CEO de Lisiki, Litvin y Asociados; Gabriel Hermida, socio de Auren, y Javier Fuentes de PGK Consultores. Litvin indicó que las empresas soportan una alta presión fiscal que las “asfixia” y que por lo tanto “algo había que hacer”.

Desde su punto de vista, el plan de pagos que implementará la AFIP “es un alivio” para las pymes, aunque advirtió que tiene algunos puntos que hacen que pierda atractivo.

“Hay dos puntos importantes: es plan de pago, no es moratoria y por lo tanto no condona intereses y lo otro es que los que tienen los planes vigentes no pueden refinanciar”, dijo Litvin.

El tributarista señaló que ello es una “inequidad” para los que pudieron seguir pagando las cuotas de planes de pagos anteriores.

Por otro lado, dijo que se trata de un plan que “es generoso” en la cantidad de cuotas que ofrece a las empresas mas pequeñas.

Según informó el gobierno, las cuotas de los planes son: Para pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y micro y pequeñas empresas: 84 cuotas por deuda general o aduanera, 36 para aportes de la seguridad social y 12 por retenciones y percepciones impositivas.

-Medianas empresas - tramo 1: 48 cuotas por deuda general o aduanera, 24 para aportes de la seguridad social y 6 por retenciones y percepciones impositivas.

-Medianas empresas - tramo 2: 36 cuotas por deuda general o aduanera, 18 para aportes de la seguridad social y 3 por retenciones y percepciones impositivas.

La iniciativa contempla una tasa de interés máxima del 5,91% mensual, inferior a la inflación, y hay plazo para ingresar hasta el 29 de septiembre.

Al respecto, Hermida, opinó que “el plan de pagos no va a tener mucho éxito porque tiene dos condicionantes”

“No deja reformular planes vigentes, es decir que no le da una mejora a los contribuyentes que cumplen y el otro problema es que el que accede no puede adquirir dólar MEP o Contado con Liquidación (CCL)”, explicó.

Hermida dijo que en las actuales condiciones la mayoría de las empresas están pagando importaciones a través de los dólares financieros porque no tienen acceso al oficial, por lo que considera que muchas de las empresas no van a ingresar.

Del mismo modo, Javier Fuentes, gerente de Tax de PGK Consultores señaló que “este plan de facilidades de pago restringe la posibilidad de adquirir títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda extranjera mediante transferencia en custodia al exterior (CCL), mientras el plan se encuentre vigente, y teniendo restringido el acceso al MULC para efectuar pagos al exterior, la situación para estas empresas será más delicada”.

Con información de Noticias Argentinas