Emiliano sobre la obra pública municipal: "No hay que creerse la propia propaganda"

"Lo primero que hay que hacer es obra pública desde los barrios hacia el centro, y no desde el centro a los barrios" señaló cuestionando que "lamentablemente la hora de los barrios no llegó".

Durand justificó tal afirmación con hechos concretos del trabajo que desde hace seis años realiza en los barrios de la ciudad junto a un equipo de profesionales solidarios de distintas áreas.

"Todos los días en los barrios, no salgo a caretearla dos, tres meses antes de una elección. Nosotros venimos haciendo un laburo sostenido pasa la elección y lo vamos a seguir haciendo", indicó.

Consultado sobre las declaraciones de la intendente Bettina Romero al afirmar que ha sido la gestión que más obras hizo, Durand opinó no solamente que no fue así, sino que consideró también que "no hay que creerse la propia propaganda" porque las pruebas de la falta de obras, calles en mal estado, y demás están a la vista.

Si bien reconoció que no puede atribuir todo a la gestión actual, sí remarcó que es un tema de prioridades y se trata de ordenarlas.

"Mi prioridad no es gastar la plata de la gente en una ciclovía como la de la calle Alvarado que no tiene uso. Mi prioridad es arreglar la avenida Roberto Romero que es una de las arterias principales de zona sur y no hacer una ciclovía ahí. Mi prioridad no es gastar en macetas, eso no puede ser una prioridad".

"Las obras tienen que ser útiles, no para que se vean", subrayó.

Ratificó su compromiso de eliminar la ciclovía de calle Alvarado y recordó que estuvo una hora parado con intersección Ituzaingó y en ese tiempo no pasó un ciclista en un día de semana.

El candidato a intendente reconoció que es un desafío la fluidez del tránsito y para trabajar en ello prometió complementarse con el Gobierno Provincial.