Morales, en el cierre de campaña en Jujuy: “Voy a ser presidente”

Con números auspicios en las encuestas, Gerardo Moralesencabezó esta noche el cierre de campaña para la elección a gobernador que se desarrollará este domingo 7 de mayo. Acompañado por funcionarios e intendentes, el referente radical impulsó a su ministro de Economía, Carlos Sadir, con un discurso presidencial y críticas al kirchnerismo. “Voy a ser presidente de todos los argentinos”, prometió.

El acto de cierre de campaña se realizó este jueves por la noche en la ciudad de Libertador, ubicada a más de 100 kilómetros de la capital jujeña. Allí los militantes asistieron a un show de música urbana local, mientras una caravana acompañaba a Morales y a la fórmula Carlos Sadir y Alberto “Piki” Bernis, que representan la Lista 502 del Frente Cambia Jujuy.

Morales, quien no puede reelegir e impulsa a su ministro de Economía, estuvo a cargo del discurso de cierre. Mientras los militantes agitaban a coro “se siente, se siente, Gerardo presidente”, el mandatario provincial elogió el trabajo de Sadir quien, según describió, recibió una provincia con “32 años de déficit que sólo se dedicaba a pagar sueldos”.

“Un pueblo no puede prosperar si gasta toda su energía en la violencia. Solo los jujeños vamos a poder resolver nuestros problemas. Logramos tener autonomía para llevar adelante nuestros proyectos”, resaltó Morales al realizar un repaso de sus ocho años al frente de la gobernación jujeña.

Durante su discurso, anunció subsidios para los sectores más vulnerables para afrontar las subas en los servicios de luz y gas. “Nosotros no nos quejamos”, alertó y agregó: “Nunca nos caemos y nunca nos arrodillamos ante el Frente de Todos que me presiona por la corrupción que está presa”.

“Como voy a ser presidente de todos los argentinos, los voy a ayudar para generar proyectos. Mi corazón estará acá. Este es mi último cierre como gobernador, ya vendré como presidente”, cerró.

Por su parte, Sadir resaltó que “Jujuy no es el mismo: pasó de ser un Estado sin ideas, estático, a un Estado presente con proyectos”. “Los incrédulos del 2015 nos decían que no podíamos hacer los proyectos, hoy les decimos que no son sueños, hoy son una realidad. Estamos muy orgullosos de la transformación de la provincia y vamos a demostrar que somos viables, por eso el mundo nos mira y nos elige”, dijo y lanzó denuncias sobre la falta de envíos de recursos desde el gobierno nacional y criticó la situación económica por falta de dólares.

“Este domingo 7 de mayo tenemos que ratificar este rumbo, esta transformación. Cuidamos la paz y el orden que logramos, queremos seguir con nuestros proyectos e ideas. Y ratificamos este camino que empezó Gerardo para ser presidente de todos los argentinos”, concluyó.

“Tenemos como adversarios al Frente de Todos, por favor que le digan a su jefes Máximo y Cristina Kirchner que hagan algo por el pueblo argentino. Que bajen la inflación. Cada vez tenemos más pobres, hagan algo por el país”, expresó Bernis a su turno. El también presidente del Comité provincial de UCR recordó que “Jujuy propone un candidato a presidente que tiene la capacidad de transformar el país”.

Los discursos de los candidatos legislativos del oficialismo estuvieron enfocados a defender la gestión del presidente de la UCR, quien llegó a la Gobernación en 2015. Hubo un repaso por los logros en obras, educación y empleo, con una fuerte comparación con la época en la que Milagro Sala coordinaba la ayuda social a través de la organización Tupac Amaru. “Jujuy es distinto gracias a nuestro gobernador Morales y nuestro ministro de Economía, que permite que los salarios se paguen en tiempo y forma”, resaltó María Teresa Ferrín.

“La elección termina hasta que se cuenta el último voto. Hoy tenemos un Jujuy distinto. Dejamos atrás la violencia, el desorden y en la paz pudimos crecer. Por eso tenemos que convencer a todos para que continúe la transformación”, reclamó Mario Fiat, candidato a diputado provincial, quién pregonó también por la postulación de Morales a la Casa Rosada.

En la previa, Morales y Sadir participaron del cierre de campaña que realizó el candidato a reelegir a intendente de la capital, Raúl “Chuli” Jorge, la Federación Gaucha jujeña, en Alto Comedero. “Voy a gobernar de nuevo esta ciudad. Amo el trabajo que hago y agradezco el afecto que recibo”, resaltó el jefe comunal al defender su gestión, que ya lleva cuatro mandatos.

