“La Inteligencia Artificial no es la mentada revolución”

Lo dijo el vicerrector de la Universidad Nacional de Salta, Nicolás Innamorato en Aries. “Pensar que estamos perdiendo espacios educativos como consecuencia de estas nuevas plataformas no tiene sentido”, expresó.

La evolución de las tecnologías y el temor por cómo la educación puede receptarla, interpela a distintos sectores como es el caso de la Universidad Nacional de Salta.

“Creo que la estructura educativa de Argentina no está a la altura de los acontecimientos, pero hay un mito con respecto a la inteligencia artificial”, manifestó el vicerrector al tiempo que señaló que hay que entenderla como el “crecimiento de la base de datos de Internet” por lo que sostuvo que “la estructura que se está generando y el boom que se está mostrando no es otra cosa más que el promedio de las opiniones generadas en Internet” permitiendo que de manera rápida se puedan armar cosas.

Siguiendo con el análisis, Innamorato consideró que “no llega a incidir en la educación formal ni en la superior y “pensar que estamos perdiendo espacios educativos como consecuencia de estas nuevas plataformas no tiene sentido”, reflexionó.

Hoy podríamos aceptar una cosa como esto un razonamiento como este, yo creo que no, entonces después no, que la computadora no la pueden usar porque la computadora está generando actividades por el estudiante mentira.

Lo que sí hay que entender, dijo es que la transmisión del conocimiento se volvió dinámica y distinta por tanto desmintió que se tratara de una “revolución” ni mucho menos. “Yo creo que es una herramienta que permite realizar las cosas con mayor velocidad, vivimos en un mundo hiperdinámico y vamos a tener que usar esta herramienta” sostuvo diferenciándose de quienes consideran que el avance de la Inteligencia Artificial es apocalíptico, más en lo que refiere a la educación. No obstante a ello, dijo que debe controlarse para evitar que tenga resultados no esperados.

Reforma del plan de estudios de la carrera de enfermería

Por otro lado el Vicerrector de la UNSa habló sobre el rechazo de los estudiantes por la modificación en particular con una materia considerada “filtro”.

“Será tratada para reconsiderar el plan de estudios en esa materia, cambiando las correlatividades y puedan cursarla en otro momento”, explicó.