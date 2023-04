Kripper: “Lo que viene para la Ciudad es Emiliano Durand”

En el marco de la campaña electoral, en El Acople el periodista y candidato a Concejal por Capital Guillermo Kripper habló primeramente del debate a intendentes que había promulgado la Intendenta Bettina Romero pero que, finalmente, no se hará.

“El debate se dio en un marco de manifestaciones donde cada uno de los concejales tiene el espacio para opinar sobre algún tema puntual. Particularmente, no integro esa comisión pero entiendo que era un proyecto que se aprobó el cuatro en el Concejo, la Municipalidad lo promulga el 24. Ahí vemos que no era una prioridad” explicó y remarcó que no se llegaron con los tiempos legislativos para que se pueda reglamentar.

Continuando con la entrevista, el candidato hizo referencia al tránsito de la ciudad. Detalló que es espantoso y un caos; expresó que existe un presupuesto de $360 millones de pesos y se cuestionó el fin que tuvo el dinero, ya que no ven cambios y remarcó que trabajará en un pedido de informe a la Municipalidad para que expliquen cómo se invirtió el dinero.

“Los autos paran en doble fila sin control, camiones de gran porte en pleno casco histórico. Hay un desorden total en todo el tránsito de la Ciudad y a eso hay que sumarle el pésimo estado de las calles como frutilla de la torta: la Municipalidad salió días antes de las elecciones a arreglar lo que dinamitaron, lo cual enoja mucho a los vecinos” indicó.

Por último, afirmó que para cambiar todo el panorama negativo que hay en la Capital es Emiliano Durand.

“Hay que salir del escritorio, cambiar la forma de trabajo. Se tienen que buscar los problemas y resolverlos que es lo que Emiliano viene haciendo desde hace seis años: escucha, forma equipos para dar respuestas directas y sencillas” cerró.