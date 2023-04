Orozco anunció que no habrá debate entre candidatos a intendente

A pesar de haberse promulgado la ordenanza que preveía el encuentro, la concejal Emilia Orozco – autora del proyecto – informó que “por falta de voluntad política” no se llegó a un acuerdo para concretar la acción. “Lamento que el desenlace sea así, no hubo voluntad de consenso”, indicó.

En el inicio de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la concejal Emilia Orozco lamentó ser ella quien tome la palabra para anunciar que el debate de candidatos a intendente de la Capital no iba a realizarse.

“Ese debate del que tanto se habló, que venía a enaltecer la calidad institucional, la democracia, que servía para que el ciudadano conozca las 15 caras de los candidatos que, les aseguro, los vecinos solo conocen un par”, aseguró la edil autora del proyecto que establecía el debate entre postulantes.

Aseguró, en tanto, que algunos tienen la estructura económica como para instalar sus imágenes entre los electores, mientras, claro, “gastan la plata de los vecinos para pagar carteles en la calle”.

“¿Habrá debate? No va a haber debate, no hubo voluntad política ni compromiso porque los tiempos estaban dados. Ya nos etiquetan de ser el peor Concejo Deliberante de la historia y creo que con esto nos estamos ganando la medalla de oro. Lamento que el desenlace sea así, no hubo voluntad de consenso”, finalizó Orozco ofuscada.

Cabe aclarar que, una vez promulgada la ordenanza, el Concejo Deliberante debía conformar una comisión para la organización del debate, sin embargo, aparentemente, no hubo acuerdo en esta instancia para encarar la tarea.