Vidal: "Todavía no tomé la decisión de ser candidata a presidenta"

La exgobernadora y diputada por Buenos Aires, María Eugenia Vidal brindó una entrevista de cara a las elecciones presidenciales, y cuestionó en duros términos al Gobierno nacional por la crisis. También habló de las internas en Juntos por el Cambio, la posible incorporación de Espert a la coalición y sus propuestas.

Al comienzo de la entrevista, la diputada dijo no haber tomado una decisión respecto a una candidatura presidencial. "Me gustaría ser presidenta, pero no sé si este es el año para encarar esa responsabilidad. La política no es una carrera de cargos, uno no siempre debe ser candidato a algo", dijo.

Sobre la inseguridad, expresó: "La gente tiene miedo de salir a trabajar y que le pase algo en la parada de colectivos. Hay horarios en los que la gente ya no sale por miedo. Está lejos de preocuparse por las candidaturas, a la gente le interesa la inseguridad".

Respecto a las internas entre Macri y Rodríguez Larreta, Vidal sostuvo que "se sale de la interna trabajando como equipo. No venimos a hacer más de lo mismo, cuando hacemos eso nos alejamos de la gente. Todos tenemos la responsabilidad de transmitir y ejercer la unidad, más allá de cualquier candidatura. Nadie resuelve las cosas solo. Los reyes magos no existen. Lo mismo a nivel provincial y municipal".

Al ser consultada por la crisis económica del país, aseguró: "El kirchnerismo no está haciendo nada, sólo emparchan. Cada decisión que toma el Gobierno empeora nuestro futuro para comprar tiempo. La bomba la dejan contra el salario y los jubilados. Los argentinos no pueden esperar".

Consultada por una posible incorporación de José Luis Espert al espacio opositor, Vidal expresó que está a favor de la ampliación de Juntos por el Cambio. "Su ingreso sería muy valioso".

Sobre el final de la entrevista, volvió a arremeter contra el Gobierno nacional. "No tengo dudas de que los argentinos no quieren más promesas inútiles".

Y agregó: "Los argentinos están hartos de que les mientan, de la ausencia de futuro. Creo que están dispuestos hacer un esfuerzo útil por corto tiempo, pero primero debemos hacerlo los políticos. No hay plan económico serio sin ajuste de la política. Que los diputados cobren con el mismo aumento que se les da a los jubilados".

"No creo que nos sorprenda el discurso de Cristina Fernández de Kirchner de esta tarde", finalizó.

Fuente: Cadena3