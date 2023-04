Rodríguez Larreta: "Es una muestra más del fracaso de este gobierno y de Cristina"

Sobre el impacto concreto de la decisión del presidente en la realidad económica y social de la Argentina, Larreta concluyó: “Peor que lo que estamos no podemos estar” e hizo eco de los altos niveles de inflación y pobreza. Sin embargo, aclaró que Alberto Fernández es responsable hasta el último día de su mandato: “Él gobierna hasta el 10 de diciembre”..

Consultado por el alza del dólar de los últimos días, agregó: “La escalada del dólar es una expresión más del fracaso de este Gobierno que no ha hecho más que poner parche tras parche."

"No hay rumbo, no hay plan, no hay visión de país y así estamos, sufriendo las consecuencias de eso, todos los argentinos" agregó Rodríguez Larreta y afirmó: “Yo voy a sacar el país adelante”.