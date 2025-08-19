Causa Cuadernos: aseguran que los escritos corresponden al chofer Oscar Centeno

El expresidente se mantendrá al margen y su participación podría estar acotada a algún acompañamiento de sus dos candidatos. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, priorizará la gestión.
A tres meses del inicio del juicio, el peritaje elaborado por Gendarmería aseguró que los escritos digitales presentados en la causa Cuadernos corresponden a una copia de los originales y que las anotaciones fueron realizadas por Oscar Centero, el exchofer de Roberto Baratta.
Con la firma de los peritos calígrafos Nelson Víctor Vallejos y Lilia Patricia Sendra Schamne, el peritaje solicitado por el Tribunal Oral Federal 7 sostiene que “existe correspondencia entre los cuadernos originales identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8, y sus respectivas copias digitales”. También advirtieron que falta el original del cuaderno 5.
El documento de 312 páginas, al que tuvo acceso TN, remarcó que “en todo estudio caligráfico, se debe decir que la escritura resulta de un complejo psico-físico particular que inicialmente es un acto volitivo con posterior predominio de movimientos neuromotores automatizados, en el cual el individuo con el paso del tiempo, y su mayor o menor práctica entre otros aspectos, va incorporando y fijando características neuromotoras propias que permitirán su identificación respecto de escritos ajenos a su autoría”.
Identificados como “Block de notas Convenor Nº 1″, “Gloria Nº 2″, “América Nos Nº 4″, “América Nos – Machu Picchu Nº 6″, “Rivadavia Nº 7″, y “Gloria – Saluda a la Bandera Nº 8″, los peritos accedieron a seis cuadernos físicos, notas sueltas y archivos digitales. Todo eso fue cotejado con una serie de escrituras realizadas por Centeno a pedido de la justicia.
El resultado fue que la mayoría de los escritos corresponde al puño y letra de Centero y fueron realizados es distinto espacio temporal.
Analizadas la totalidad de las imágenes contenidas en el pendrive, los peritos explicaron que se observan concomitancias con los evidenciados y detallados en los cuadernos físicos, en aquellos elementos que no se ven afectados en la reproducción de fotografiado como las dimensiones, proporciones, composición del texto en su conjunto, la inclinación y formas de las letras, grafismos, signos accesorios ($) y cifras; el grado de concentración de los textos y espacio entre palabras, e inclusive el uso y ubicación de los signos ortográficos.
“La ocupación hacia los márgenes laterales, las dimensiones de las grafías y la “cursividad” de la composición con la incorporación de letras mayúsculas; proveen la identificación morfológica entre las imágenes analizadas y las grafías que completan los cuadernos físicos analizados", agregaron los especialistas al respecto.
Los peritos concluyeron en que “los manuscritos del señor Oscar Centeno fueron ejecutados de manera libre y espontánea, se suceden con movimientos agiles y veloces, permitiendo revelar aspectos gráficos incorporados en su haber escritural".
“El estilo caligráfico elegido es el cursivo aunque no ajustado a las normas ya que intercala letras imprenta como la “s” o mayúsculas además de los espacios, enlaces y movimientos que conducen a la vinculaciones muy peculiares", detallaron sobre el patrón de escritura de Centeno.
Lo que no se pudo comprobar
Los peritos explicaron que hay partes incompletas ya que algunas anotaciones no se pudieron comprobar si fueron realizadas por Centeno. Por ejemplo: las palabras “ing. Ferreyra” (02/12/2008); “armando” (29/08/2013); “armando” (10/09/2013); “alem 855” (25/7/2013) y “alem 855” (10/9/2013).
Lo mismo ocurrió en las notas sueltas con las anotaciones: “azusena villlaflor - 491 y aime paine - “santiago altieri 1544406058”; “jmp - azucena villaflor - 450 - piso 25 dpto 03 - torre boulevard - complejo le parc pro madero”; “3 ar febero2750 - vicente”; “156-498-7935- movistar - 100 $” y “154-147-3731-154-147-3627- 154-147-3697 - movistar $100”, “3 - 1- 2-30 - maipu 741 1 “b” - 16 y cordoba 657 7º“.
Existen, además, subrayados, asteriscos, corrector liquido, espacio en blanco, espiralado alterado que dificultan obtener la información precisa requerida.
Tampoco fue posible establecer si las grafías de los cuadernos originales fueron estampadas en la fecha referida (antigüedad absoluta), “ya que en la actualidad no existe estudio científico qué permita expedirse fehacientemente sobre lo requerido”.
“En los cuadernos originales identificados como 1, 2, 4, 6, 7 y 8 existen agregados en los escritos primigenios que corresponden a distintos momentos escriturales (antigüedad relativa)”, alertaron los peritos.
El peritaje constituye una prueba fundamental para el juicio, ya que la mayoría de los imputados, como Cristina Kirchner, puso en duda su veracidad en distintas oportunidades.
En la causa, la expresidenta está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita que recaudaba coimas entre empresarios que hicieron negocios con el Estado entre 2003 y 2015.
La investigación surgió a raíz de las anotaciones que realizaba en un cuaderno Centeno, chofer de Roberto Baratta, funcionario clave del entonces ministerio de Planificación que comandaba Julio de Vido.
El conductor llevaba registro de los viajes que hacían funcionarios presuntamente para retirar sobornos pagados por empresarios.
El caso se formó a partir de la fusión de varios expedientes, algunos preexistentes a esta causa y otros que se abrieron por las confesiones de los acusados.
En la instrucción se determinó que participaron 16 personas, realizando operaciones por 70 millones de dólares. A través de empresas offshore, se compraron decenas de bienes inmuebles, de los que una parte quedó en manos del Estado.
El listado de bienes está compuesto por casas, estancias, departamentos y hasta una cochera. Los inmuebles están distribuidos en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego, pero también Miami y -según se supo ahora- el Caribe.
Durante la investigación, distintos funcionarios apuntados se ampararon en la figura del “arrepentido” y admitieron los cobros. De la misma manera, los empresarios reconocieron los pagos ante la Justicia. Según se indicó, muchos de esos viajes terminaban en el departamento de Recoleta de Cristina Kirchner.
