José Luis Espert sobre una alianza con Juntos por el Cambio: "Nos podemos poner a conversar"

Con el calendario electoral ya definido, José Luis Espert continúa avanzando en sus planes para las elecciones 2023. Como uno de los primeros en anunciar su candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, en noviembre del 2022, le resta definir si vuelve a postularse con su propio espacio (como lo hizo en el 2021), que forme parte de la lista de Javier Mileio bien que dispute una interna dentro de Juntos por el Cambio.

"Yo iré a internas o no dependiendo si hay alguien interesado en participar de internas y si las cosas que vamos a discutir en la provincia son las mismas", sostuvo el actual diputado nacional. Consultado sobre la posibilidad de una alianza con Juntos por el Cambio, indicó que "nos podemos poner a conversar" en caso de que haya "acuerdo sobre el programa de reformas que hay que hacer para el bienestar de los bonaerenses".

Sin embargo, aclaró que por el momento "no sé qué propuestas tiene Santilli para la provincia, o Ritondo, o el Mago sin Dientes" y que "no me voy a presentar en una PASO con un espacio solo por derrotar al kirchnerismo". En ese sentido, consideró que "hasta ahora, no hubo nada más funcional al kirchnerismo que el gobierno de Cambiemos" y que "lo que más le allanaron el camino al kirchnerismo en el 2019 fueron los del gobierno previo".

Entrevistado en radio Rivadavia, comentó que dentro de sus propuestas incluye una "reforma profundísima en la Policía y la seguridad" y que es necesario "ir a una gran reforma en la provincia en donde los servicios sean autónomos: que recauden impuestos en lugar de tasas". "Vivo en la provincia, trabajo en la provincia y la conozco bien. Quiero hacerle una propuesta a los bonaerenses para cambiarla de raíz. La provincia tiene serios problemas con la seguridad, la salud y la educación, que está tomada por mafias en general", añadió.

Durante la presentación del libro de Mauricio Macri en Mar del Plata, Diego Santilli, quien anunció su candidatura a gobernador esta semana, le dijo a Ámbito que "hay que ir a una PASO sana. Me gustaría ampliar nuestro espacio, se amplía la competencia. Sumaría liberales para enfrentar”.

Fuente: Ámbito Financiero