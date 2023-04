Alcohol al volante: Con críticas a legisladores nacionales, Diputados instaron a modificar el Código Penal

La cámara de Diputados de Salta aprobó un proyecto de declaración destinada al Congreso Nacional, para modificar las sanciones en el Código Penal, en ocasión de accidentes de tránsito producidos por intoxicación de drogas o alcohol en los conductores.

En la presentación del proyecto, el diputado de San Martin, Santiago Vargas recordó los siniestros en los que fallecimientos Fátima Cardozo, en Capital, y Pablo Verón, en Tartagal y apuntó a sus pares en el Congreso: “solicitamos que los legisladores nacionales empiecen a trabajar, muchos están en campaña”, dijo.

El legislador aseguró que, consultando con la policía de la provincia se manifestó que la normativa de alcohol cero no alcanza “Pareciera que las víctimas no tiene justicia, que los accidentes no cesan y, por sobre todo, la actitud de tomar alcohol no para”

A su tiempo, la diputada de Orán, Patricia Hucena, enfatizó que “es necesario que esta conducta reprochable sea considerada antijurídica e incorporada al Código Penal” y solicitó que se impongan penas “más severas” en casos agravantes de homicidios y lesiones culposas.

También hizo uso de la palabra Verónica Saicha, quien se desempeñó como Jueza administrativa de faltas. Celebró la iniciativa y contó que, en funciones, pese a que se sancionaba económicamente y se quitaba el carnet a los conductores en estado de ebriedad, “era muy difícil, salían del tribunal de faltas e iban a sacar a otro municipio otro carnet”, manifestó.

Finalmente, el diputado por Metán, Sebastián Otero, cerró el debate con otra crítica a los legisladores naciones asegurando que, pese a las declaraciones aprobadas en la cámara provincial, “no hicieron nada, no trabajan, ahora se los ve porque están el campaña”, dijo.

“Queremos que este Norte Grande, olvidado, esté presente en cada una de las discusiones nacionales y por nuestros legisladores nacionales. Claro que voy a acompañar, pero creo que es una declaración más que cae en saco roto”, manifestó.