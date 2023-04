Nuevo fin de semana largo: a quiénes llega

Después del fin de semana extra largo de Semana Santa, muchos están a la espera de un nuevo feriado para tomarse unos días de descanso.

Este lunes 24 de abril se celebra el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos, fecha en la que se recuerda el genocidio del pueblo armenio ocurrido en el año 1915. Este día fue incluido en el cronograma oficial de feriados como un día no laborable, por lo cual, sólo para algunos, será un día sin actividad. Al ser un día no laborable, serán los empleadores quienes tomen la decisión de otorgar o no el día libre a sus empleados.

Tal como lo confirmó el Gobierno en el cronograma de feriados para el 2023, el año contará con 19 días festivos, de los cuales 14 son inamovibles, 2 trasladables y 3 con fines turísticos. Se establecieron cuatro fines de semana extra largos, de los que quedan tres.

El próximo feriado, establecido como inamovible, será el 1 de mayo. Al caer lunes, constituirá un fin de semana largo de tres días. Luego, en el mismo mes, habrá otro de cuatro días, que será desde el 25 hasta el 28 de mayo.

