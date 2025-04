Este miércoles se desarrolló una nueva edición del ciclo de entrevistas Diálogos.Gob y, en la ocasión, el ministro de Infraestructura de la Provincia y coordinador de Enlace y Relaciones Políticas – Sergio Camacho – abordó diversos ejes relacionados con su gestión.

En primera instancia, el funcionario explicó que el gobernador Sáenz, cuando asumió, recibió un presupuesto de infraestructura que correspondía al 3.5% del total del Presupuesto Provincial y que, a su vez, solo la mitad venía ejecutándose; durante su gestión, informó, ese porcentaje pasó al 14%.

Sin embargo, consideró que este número aún no es suficiente ya que los Estados desarrollados llegan a ocupar del 20% de su presupuesto total en el área.

Asimismo, informó que, cuando la nueva gestión del gobierno nacional, había obras que se ejecutaban en Salta con fondos federales, tal el caso de 2000 viviendas, escuelas, 10 tramos de ruta y 17 centros de desarrollo infantil.

“Llega este gobierno y dice que no hay más nada”, indicó.

Así las cosas, continuó Camacho, en junio de 2024 el gobernador firma un convenio con Nación para reestablecer las competencias, por lo que acuerdan que el gobierno libertario se desentendería de los centros de desarrollo infantil, las viviendas, el alteo del dique El Limón y la construcción de algunas escuelas, mientras que sostendría las 10 rutas, la construcción de 12 escuelas y las construcciones de la planta de tratamiento de zona sur y la ciudad judicial de Orán.

“Es el convenio que firmamos en junio de 2024. Se reinician las obras en Ruta 9/34 de Yatasto a Rosario de la Frontera, el nuevo puente de Vaqueros y circunvalación, y esperamos por los dos tramos de Ruta 40”, señaló, e insistió: “Estamos tratando de que se cumpla lo que se firmó en junio”.

Ingreso a Salta

Por otro lado, el ministro Sergio Camacho se refirió al futuro del ingreso a la ciudad y la posible restitución del peaje.

“En su momento, hubo una sesión de Vialidad Nacional hacia la Provincia para que haga la obra, cobre el peaje y recupere el dinero, luego sabemos que el peaje se eliminó, quedó escasa de mantenimiento y sin aportes de Nación”, sostuvo.

Consideró que la eliminación del peaje fue “muy mala”, no obstante, advirtió que las personas que transitan habitualmente ese camino, como la gente que va y vuelve a Güemes por cuestiones laborales, no debe pagar el mismo peaje que el resto de la gente.

Informó que Nación licitará Corredores Viales, con lo cual el acceso a Salta quedará bajo la órbita de la empresa que gane la licitación.

“Al recuperar la Nación la posesión ruta nacional, es un tema federal y decidirán su ponen peaje o no. Esa ruta requiere una inversión superior a los 50 millones de dólares”, explicó Camacho.

Añadió que por esa ruta circulan 17.300 vehículos diarios.

“Con esa circulación de vehículos y una concesión a 20 años, con una inversión de 2 años y medio, el peaje debería estar costando entre $2700 y $2800”, consideró el funcionario.

Los Romero y el frente provincial

En otro tramo de la entrevista, el ministro Camacho se refirió al alejamiento del romerismo del frente provincial de cara a las elecciones legislativas de mayo próximo.

“Todavía hay heridas muy abiertas en la Capital, compitieron Bettina Romero y Emiliano Durand, los dos en el mismo frente y había ciertas incomodidades”, sostuvo, y añadió que “no hubo coincidencias”.

Sin embargo, consideró que el encuentro, días atrás, entre el gobernador Sáenz y el senador Juan Carlos Romero – “los dos que conducen los espacios”, indicó – dejó de lado cualquier especulación respecto a un enfrentamiento entre las partes.

“Ahora, el hecho de ir o no juntos en una elección no significa no compartir un proyecto de provincia”, aseguró.

Apetencias políticas

En los mentideros políticos locales, el rumor sobre una pronta candidatura de Camacho circulan hace tiempo, de hecho, algunos hasta lo colocan como quien sucedería a Gustavo Sáenz en la gobernación, previa candidatura y victoria electoral, claro.

“Hay algunos que andan diciendo eso”, respondió ante la consulta el Ministro, y completó: “Jamás sería gobernador, jamás me van a ver de candidato. No nací para ser primero, soy buen segundo”.

Cimbronazo nacional

Finalmente, Sergio Camacho se refirió la situación de la provincia en el contexto nacional y, en este sentido, consideró que Salta pudo aguantar el “cimbronazo” del gobierno libertario por dos razones: por el orden fiscal de la provincia y por las gestiones del gobernador.

“Conseguimos algunas cosas, pero ellos lo expresan como dádivas y no, corresponde lo que nos merecemos y nos deben. Vaciaron de recursos naturales el gran norte”, disparó el funcionario, y concluyó: “Cuando estos gobiernos libertarios dicen que cada provincia debe vivir con lo que producen, yo digo ‘dale’, pero ¿Dónde ponemos la raya? ¿Ahora o con la reparación histórica de todo lo que se llevaron del norte profundo?”