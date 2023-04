Padres tomaron una escuela técnica de Colonia Santa Rosa

Por Aries, Nora, madre de un estudiante del establecimiento educativo explicó la medida ya que afirmó que desde la semana pasada esperan que se licite la obra. Funcionarios del Ministerio de Educación de la Provincia se acercaron hacia la localidad días atrás con la promesa que se realizaría a la brevedad la licitación pero eso no sucedió y decidieron tomar el colegio.

"La situación aquí en el colegio no da para más", lamentó y agregó que las condiciones edilicias del establecimiento no son las óptimas, temiendo por las intensas lluvias y el venidero invierno, dijo que de esta manera, no pueden los padres pedirles a sus hijos que vayan a estudiar a la intemperie.

A mediados de agosto del año pasado, los padres habían tomado la misma acción, decidieron creer y hasta la fecha están en la nada con el pedido, recordó.

A partir de esta situación, Nora denunció que en Colonia Santa Rosa sólo hay dos colegios para una población de más de 20 mil personas, y muchos chicos quedaron sin matricularse, "por eso hacemos conciencia con los padres de la comunidad", remarcó.

El lunes de la semana pasada se movilizaron por las calles de la localidad y Nora espera que los vecinos, padres y docentes se unan al reclamo para que pronto tengan una respuesta certera.

Vale mencionar que si bien el pedido tiene larga data, se profundizó a partir del anuncio de la construcción de dos escuelas técnicas en Orán y Rosario de la Frontera, dejando así sin solución a la escuela técnica Crucero Ara General Belgrano Nro. 3124.