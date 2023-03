Por un edificio propio, realizaron una sentada en una escuela técnica y advierten la toma total

Por Aries, Lidia Mamaní, madre de alumnos de la escuela técnica "ARA General Belgrano" de Colonia Santa Rosa explicó los motivos de la manifestación en el edificio escolar. "Acá no llega desde hace 30 años ni un ladrillo", manifestó.

Mamaní aclaró que hoy la sentada es en el interior de la escuela con directivos, padres y alumnos; mañana de no tener respuestas se producirá la toma del establecimiento.

Según contó Lidia, el pedido por un edificio nuevo a las autoridades del Ministerio de Educación de la provincia lleva más de tres décadas, y reconoció que generó bronca el anuncio de la creación de dos escuelas técnicas en San Ramón de la Nueva Orán y en Rosario de la Frontera.

"Están por hacer otro colegio técnico no muy lejos, no peleaban mucho, y nosotros que estamos peleando hace más de 30 años por un colegio no nos dan solución", dijo molesta.

"Si no hay una solución vamos a hacer una toma del colegio, se cierra definitivamente para poder tocar el corazón del Gobernador y el Ministro de Educación, para que nos puedan mandar la solución", expuso.