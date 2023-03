Autoconvocados insisten que el Ministro de Salud pagó un bono y lo tildaron de mentiroso 

Se cumple la segunda jornada de protesta de trabajadores autoconvocados no médicos en los hospitales de la ciudad. Por Aries, Pamela Vega, desde el Hospital San Bernardo, reiteró el pedido de audiencia con el Gobernador y desmintió a Federico Mangione.

"Quiero contestarle al Ministro que estamos al tanto de todo el arreglo que hizo con los médicos; y lo que pagó es un bono", afirmó y aclaró que no los mueve un tema político como lo señaló Mangione.

"Salimos a reclamar la desigualdad que hizo él con los trabajadores de salud; todos somos responsables en diferentes formas para brindar un buen servicio de salud a los pacientes", subrayó a la vez que le pidió al Ministro que "recapacite con lo que hizo, con el tema del bono".

Sobre una convocatoria a diálogo, si bien Vega aseveró que desde el entorno de Federico Mangione no hubo contacto, advirtió que apuntan a ser recibidos por el gobernador, Gustavo Sáenz, ya que sostuvo que no le creen, recordando que en la promesa de incluirlos en la discusión por paritarias, no cumplió.

Vega insistió que el pago de $60.000 que recibieron los médicos es un bono y es mentira que se les deba a todos y el mismo monto, en relación al comunicado que emitió el Ministerio explicando que lo que podría haber pasado es que a algunos médicos se reintegró lo que les fue descontado por el paro que realizaron el año pasado, no así por un ítem diferencial, sostiene el documento.

"Nosotros no somos tontos, sabemos bien como se liquida desde el Ministerio de Salud", señaló Vega.

"Nos sentimos discriminados, todos somos responsables en nuestro trabajo", finalizó la trabajadora.

Ahora bien, de acuerdo a cómo siguen las medidas de fuerza, está prevista una asamblea a las 11 horas en el anfiteatro del Parque San Martín con la consiguiente movilización por las calles de la ciudad.