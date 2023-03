Estrada a Sáenz: "¿Ya le pidió la renuncia a Emiliano Durand?"

Consultado si se sentía aludido por las declaraciones del gobernador, Gustavo Sáenz, dado que es diputado nacional, aseveró que "las discusiones de políticos entre políticos" no son de su interés y consideró que el Gobernador tiene que resolver problemas como el agua, la mortalidad infantil y que "esté discutiendo estos temas no me parece", indicó.

En tal sentido, advirtió que hay una disociación de la política con la agenda de la gente, y no se discuten los temas importantes En referencia a ello, recordó que en el marco de la Apertura de Sesiones Legislativas el último 1 de marzo, se valló la Legislatura y se implementó un operativo de seguridad "para que se junten cien políticos".

"A mí me impugnan el nombre del frente por Emiliano Durand que es senador y ahora es candidato a intendente, ¿ya le pidió la renuncia?, señaló Estrada en referencia a las declaraciones del Gobernador: “Si tenés voluntad de ser gobernador, renunciá a todos los cargos y peleá", cuya interpretación apuntó al líder del frente opositor.

Asimismo, ratificó que esa discusión no le interesa y que está para meterse en asuntos de trascendencia para los salteños.

Alianza con el Partido de la Victoria

Por otra parte, Emiliano Estrada habló sobre la alianza con el Partido de la Victoria, comandado por el senador nacional por Salta, Sergio Leavy.

"Hace tiempo estaban avanzadas las conversaciones con el Partido de la Victoria", confesó al tiempo que señaló hubo una situación de falsificación del libro de actas del congreso del partido para que no se conformara la alianza, y apuntó al diputado por Orán mandato cumplido, Iván Mizzau.

"Todo eso es lo que viene haciendo el oficialismo y eso es lo que hizo que tuviéramos prudencia en la comunicación, de con quiénes veníamos conversando", admitió y advirtió que en la política salteña se han vivido semanas inesperadas con situaciones particulares. Asimismo, sostuvo que tiene convicción y dará pelea para enfrentar cualquier embate del oficialismo.