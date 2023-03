Agua servicio esencial

El Gobierno en cualquier ámbito, nacional, provincial, municipal está para resolver los problemas ciudadanos y claramente en nuestra provincia la situación de postergación, de exclusión, de pobreza y de indigencia es un tema lacerante que nos duele a todos y eso requiere inversiones fuertes e importantes en servicios básicos que no pueden estar supeditados a las variables vinculadas a la cuestión del beneficio económico.

Particularmente me refiero al agua potable, en su momento cuando a mí me tocó la responsabilidad de Gobierno, tuvimos la decisión de estatizar el servicio de agua en la provincia de Salta, de agua y saneamiento, ¿por qué motivo? esencialmente, porque no puede estar atado a beneficio económico lo que es una prestación básica, esencial, en donde en la provincia de Salta, claramente, no teníamos dadas las condiciones para resolverlo.

Eso permitió que hayamos elevado del 80% de familias salteñas con cobertura de agua potable al 91% de salteños con cobertura de agua potable, es un avance sustantivo sí, soluciona el problema, no, por eso aplaudo la decisión del Gobierno de la provincia que está trabajando muy fuerte en lograr la cobertura absoluta de lo que significa la posibilidad de brindar agua potable.

Recordemos de todos modos el contexto, mientras en la provincia de Salta en el año 2019, el 91% de los salteños tenía acceso al agua potable, en la Argentina solo el 84% Digo porque cuando uno evalúa también debe tener en cuenta a dónde está radicado nuestro país.

Y si hablamos de la cobertura de cloacas, o sea de saneamiento, nosotros elevamos la cobertura del 71% en el año 2017 al 82% en el año 2019.

Vuelvo a lo mismo, solucionamos el problema, no. Se requiere políticas de Estado que den continuidad, así como nosotros logramos ese importante aumento de prestación, el actual Gobierno está trabajando fuertemente en eso y es una buena noticia; y aquí también quiero recordar que mientras en la provincia de Salta la cobertura de cloacas es del 82%, en la República Argentina apenas supera el 54%.

Digo, porque es cierto que tenemos muchísimos problemas en Salta, y tenemos que convertir esas políticas públicas en políticas de Estado como se vienen haciendo, pero también tengamos en cuenta el contexto porque sino probablemente podamos tener un equivocado diagnóstico sobre a dónde estamos y fundamentalmente a dónde tenemos que ir.