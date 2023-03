De argumentos y Falacias | La dudosa reforma educativa de Sáenz y Cánepa. De fundaciones y "nuevos contenidos"

Para comenzar, hay que poner en duda la supuesta calidad académica de los llamados nuevos contenidos para las escuelas salteñas. Me refiero al emprendedurismo, a la mediación, a la educación financiera y a la educación emocional, desde la perspectiva del coaching educativo. Me detendré especialmente en la educación emocional, que es presentada por el gobierno como su principal caballito de batalla para solucionar muchos problemas educativos. Para capacitar en educación emocional, así como en los otros contenidos, el gobierno está contratando instituciones locales e internacionales.

Pero hagamos un poquito de historia sobre la capacitación a docentes y las fundaciones. Ya durante la gestión Urtubey se hizo convenios con fundaciones locales e internacionales. Por ejemplo, la fundación internacional Varkey fue contratada para capacitar en liderazgo a los directivos de escuelas. Algo que en la práctica no tuvo incidencia, ya que la crisis del sistema educativo requiere de diagnósticos científicos y una seria y correcta inversión. Una publicación de la CTERA, a cargo de la Dra Myriam Fledfeber, de la UBA, relevaba que en 2017 provincias como Jujuy, Mendoza, Corrientes y Salta pagaron aproximadamente cada una 5.4 millones de dólares a la fundación Varkey por estas capacitaciones de liderazgo.

Recientemente, el ministro Cánepa agradeció al gobernador que le destinara el doble del presupuesto para capacitación docente, para los convenios con instituciones nacionales e internacionales:

“… agradezco que en el presupuesto se haya duplicado el presupuesto para la formación docente, para que a través de convenios con instituciones nacionales e internacionales tengamos la capacitación necesaria”.

No se sabe, sin embargo, cuánto le costará al erario público el convenio con estas instituciones, si se les pagará en moneda local o extranjera, siendo el caballito de batalla de este gobierno la llamada educación emocional. Asimismo, ningún legislador, ni oficialista ni opositor, informó ni preguntó nada al respecto, siendo que todos votaron la actual reforma curricular del oficialismo.

Dejemos por un momento esta nebulosa del dinero que se gastará y pasemos a otro aspecto, el de la finalidad de los nuevos contenidos, en especial la educación emocional, que el ministerio ha delegado en la “coaching” Laura Lewin. El ministro Cánepa enuncia los siguientes objetivos de la educación emocional:

“Necesitamos en la primaria pero también en la secundaria trabajar la educación emocional para que nuestros niños sepan gestionar sus emociones, frustraciones y sentimientos negativos”.

El ministerio ha realizado un convenio con la coaching Laura Lewin para capacitar en educación emocional. La página del ministerio está cargada de publicaciones y capacitaciones de esta coaching para los docentes salteños. Pero, ¿qué es el “coaching educativo”? Mejor que diga la propia Laura Lewin, en un 2° congreso de “Coaching educativo”, titulado; “Liderando emocionalmente”:

“El coaching es un espejo y un fósforo, es ayudar a la persona a iluminarla para que se pueda ver, y a partir de ahí haga los cambios que crea conveniente”.

Recordemos que la actividad del coaching se ha prestado a muchas cosas. La audiencia recordará, por ejemplo, que la Fundación llamada Generación Zoe, del coaching Leonardo Cositorto, quien hoy está siendo juzgado por estafa a través de su fundación, ofrecía cursos de gestión de las emociones, de liderazgo, de emprendedurismo, etc., etc. No por nada, la Dra. Carina Kaplan, de la UBA, que recientemente publicó en Paidós el libro “La afectividad en las escuelas” -pues es especialista en afectividad escolar-, cuando vino a Salta a disertar sobre “Afectividad y tramitación del sufrimiento social en el ámbito escolar”, en una entrevista a radio Aries, preguntada sobre el coaching en el sistema educativo, sentenció que “la educación emocional es algo demasiado serio como para tomárselo a la ligera”:

“El coaching no es un área que conozca, nosotros hacemos investigación científica… la afectividad es algo suficientemente serio para tomárselo a la ligera” (declaraciones de la Dra Carina Kaplan).

Como se ve, vale la pena preguntarse sobre la validez de la educación emocional vista desde la perspectiva de los coaching, pues sobre el punto se tienen valoraciones contradictorias, ya que para el ministerio y la coach Laura Lewin tiene validez, pero para la Dr en Educación Carina Kaplan y otros especialistas deja muchas dudas.

Más aún, hace dos semana, desde el colegio de psicólogos de Salta, en una larga entrevista, su vicepresidenta, Silvia Arias, manifestó su preocupación, cito: «por el boom de estas terapias alternativas que se ofrece y que afecta a todo el país, en donde personas conocidas como “coaching” desarrollan tareas exclusivas de los psicólogos sin estar debidamente formados». Dijo que se trata de un “claro ejemplo de intromisión en un campo de conocimiento que desconocen, convirtiéndose en ilegal y peligroso, por el daño que pueden generar en la salud mental de las personas, principalmente por la falta de formación”. Asimismo, reafirmó que el tratamiento de lo emocional está regulado por ley y por una ética profesional.

Es preocupante entonces qué se esté haciendo en el fondo con nuestras escuelas cuando se dice que le están introduciendo “nuevos contenidos”, ya que la escuela es hoy más que nunca la caja de resonancia de la crisis social, económica, familiar, afectiva, etc., donde se manifiestan diversas formas de violencias. Para poner solo un ejemplo, las estadísticas revelan que de entre 10 niños que son objeto de abuso, 8 casos se detectan y denuncian desde las escuelas.

Por lo tanto, ¡vaya si se necesita que el docente tenga profesionales permanentes que lo acompañen! De hecho, en sus artículos, las leyes nacionales y provinciales de educación exigen a los gobiernos que en cada establecimiento haya un gabinete interdisciplinario con psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, asistentes sociales, etc. Pero el gobierno no quiere orientar el dinero para los gabinetes.

La semana pasada, quien fue caja de resonancia de la situación dramática en muchos establecimientos fue el senador de Los Andes, Leopoldo Salva. Alarmado por los suicidios de jóvenes en su departamento, pidió gabinetes interdisciplinarios:

Salva: “En estos últimos tiempos hemos tenido el suicido de 3 jóvenes, duele, y duele bastante… es necesario que podamos tener un gabinete psicopedagógico”.

Por su parte, la senadora por San Carlos, Sonia Magno, fue más allá y señaló que la juventud del interior está en riesgo.

Magno: “Todos los departamentos del interior estamos sufriendo es problemática… tenemos muchos problemas de jóvenes con idea de suicidarse y no tenemos el acompañamiento de profesionales que traten esta cuestión”.

Para concluir, pasando en limpio lo hasta aquí demostrado con evidencias, tenemos lo siguiente puntos:

1°) Queda claro para la audiencia que la educación emocional, desde la perspectiva del coaching, es, por lo menos, un contenidos dudoso, ya que tiene valoraciones contradictorias, pues para el ministerio y para Laura Lewin tienen validez académica, pero para Carina Kaplan y muchos otros especialista dejan dudas. Si esta reforma curricular hubiera sido realizada de modo democrático, lo cual no fue el caso en Salta, al menos se habría generado en la comunidad educativa un debate para esclarecer el punto, así como esclarecer sus reales objetivos y sus efectos. Pero, como sabemos, ni la intergremial educativa ni los delegados de la plaza que ingresan a las mesas técnicas con el gobierno, cuestionan nada.

2°) La instalación de gabinetes interdisciplinarios, por cada escuela, con profesionales formados en las academias con larga tradición validada, como las universidades, es algo establecido por las leyes de educación. Ahora nos preguntamos lo siguiente: habiendo reconocido el ministro Cánepa que cuenta con más dinero, ¿por qué sin embargo no se designan tales gabinetes y sí en cambio se destinan tales fondos parar los convenios con las fundaciones?

3°) Hasta ahora ni el oficialismo ni la oposición han informado o preguntado cuánto millones, ya sea en moneda local, o ya sea en moneda extranjera, si los convenios son con fundaciones internacionales, les costará al erario público la capacitación de las fundaciones.

A esta altura, creo que las dudas sobre la calidad y los objetivos de la reforma curricular de Sáenz y Cánepa han recibido pruebas empíricas para que nos dé qué pensar, sobre todo si se tienen niños y jóvenes en el sistema educativo.