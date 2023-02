Aguas del Norte dice que el agua es potable y advierten ir a la justicia por Fake News

Jarsún salió al cruce de informaciones que circulan por medios electrónicos que ponen en duda la potabilidad del agua. Se refirió particularmente a la publicación de un vecino de Rosario de Lerma que según dijo habría realizado un estudio privado y los resultados arrojarían que el agua no es potable.

En este sentido, Jarsún contó que le dio órdenes al equipo de ingenieros de la empresa, y junto a personal del Ente Regulador y un escribano irán a la casa de este vecino para tomar las muestras. En caso de que se rehúse, lo harán en domicilios cercanos, señaló.

"Yo no sé si esta persona sacó el agua de su canilla y no sé cómo tiene el tanque de su casa, si está con excremento de palomas, si hizo o no el mantenimiento", advirtió. Es por ello que sostuvo su posición frente a hechos de este tipo, y aseveró que por ser un tema delicado, "si no llega a ser así, vamos a avanzar legalmente".

"Vamos a hacer las denuncias porque no se puede salir a dar noticias de este tipo, si no tiene garantías porque puede poner en alerta a la comunidad injustamente", ratificó.

Respecto a este vecino que cuestionó la potabilidad del agua, Jarsún recordó que cuando fue intendente de Rosario de Lerma, estuvo involucrado en una estafa con lotes por venderlos sin tener conexión a la red de agua.

Siguiendo esa línea, cuestionó otra publicación que se habría viralizado mostrando que una víbora salía de la canilla de agua. "Es imposible que pase por los filtros de la planta potabilizadora", exclamó.

Ignacio Jarsún consideró oportuno dirigirse a la comunidad y aseveró que todos los estudios que se hicieron sobre el agua determinaron que es potable y apta para consumo humano.