Wayar decepcionado con Alberto Fernández: “Envía a sus alfiles a apoyar a Sáenz”

Wayar afirmó que el oficialismo y el frente oficial pertenecen a la derecha y ultraderecha salteña, subrayando que los que hoy se quieren poner en la vereda de enfrente de Gustavo Sáenz, por Zapata y Nanni, son los que lo llevaron a ser Gobernador.

"Los que no lo llevamos al gobierno, los del campo popular, los que trabajamos para el gobierno nacional, estamos a un costado", lamentó al mismo tiempo que planteó que ahora el Gobierno nacional envía sus mejores alfiles a apoyarlo a Sáenz.

No obstante a ello, Wayar dijo no sentirse sorprendido ya que afirmó: "El actual presidente del Justicialismo nacional es Alberto Fernández, que no es peronista. No siente al PJ".

"Los que somos peronistas, tenemos que juntarnos, presentar una propuesta y salir a batallar, porque necesitamos de los oficialismos que la gente quiere", subrayó.